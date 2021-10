Pomeriggio 5, volano i coltelli tra Amedeo e Vera: ormai la storia è surreale

La situazione di Amedeo Goria e Vera Miales si sta dipanando in maniera sempre più surreale. L’ultimo atto della love story, casomai la si possa definire tale, è andato in scena nel corso della puntata di Pomeriggio Cinque, in onda lunedì 25 ottobre. Il giornalista si è collegato da Roma (in quanto è prevista la sua ospitata in studio nella puntata odierna del GF Vip), mentre la Miales era presente nel salotto televisivo di Barbara d’Urso, a Milano. Tra due fidanzati, solitamente, ci si aspetta che ci sia un tranquillo scambio di battute, condito magari da qualche parola zuccherosa. Nulla di tutto questo: sono volati i coltelli.

Goria ha spiegato di aver rivisto Vera lo scorso weekend, dopo due mesi di lontananza (una volta uscito dal GF Vip non è riuscito a incastrare gli impegni con quelli della compagna e quindi l’incontro è avvenuto solo di recente). Tutto bene? Assolutamente no: Amedeo, dopo il fine settimana romantico, ha scoperto che la Miales ha rilasciato un’intervista a Novella2000 attaccando Guenda Goria, sua figlia.

“Dopo il chiarimento avuto venerdì con te, Vera, mi auguro che l’intervista sia precedente a quando ci siamo visti. Sono stato spiazzato, perché hai detto: ‘Guenda, smettila di tormentarci’. Io lavorato per la pace ma…”, ha esordito Amedeo. “Ho risposto ai tanti attacchi ricevuti”, la replica della Miales. Insomma, il clima tra i due fidanzatini si è subito surriscaldato. Ad incendiarlo ci ha pensato l’opinionista Patrizia Groppelli: “Dai, è ovvio che hai inventato la gravidanza”. “Hai le prove per dire questo?”, la difesa di Vera.

A questo punto è intervenuto il direttore di Novella2000, Roberto Alessi: “Confermo che l’intervista è stata fatta prima del chiarimento. Vera è stata diretta: “Io lo amo, penso di essere amata. E quindi Guenda non deve intromettersi”“. Goria tuttavia non ha digerito la questione ed ha tuonato sulla sua stessa compagna: “Se attacca Guenda e Maria Teresa Ruta, no. Loro per me vengono prima di tutti. Altrimenti si predica bene e si razzola male”.

Altra incursione della Groppelli: “Ha ragione, tu devi stare al tuo posto. Mi ricordi Brosio e quella sua giovane ex. Hai inventato la gravidanza per fare un’ospitata“. “Non sono un parassita… Non sapevo quando usciva l’intervista per quello non l’ho detto ad Amedeo nel weekend”, la controreplica sbilenca della Miales (al fidanzato non si dice di aver fatto un’intervista su di lui parlando pure di sua figlia? A quanto pare no, almeno per Vera).

In tutto tale can can ha provato a mettere ordine un altro ospite, Enrica Bonaccorti. Bersaglio sempre la Miales: “Lei incinta? Gravidanza spettacolarizzata, come al circo. Ma mi è piaciuta la reazione di Amedeo, quei tre giorni al GF Vip che ha pensato che c’era la possibilità che diventasse padre… si vedeva che alla fine era contento eventualmente di diventarlo”.

Alla fine Goria ha chiesto alla fidanzata di dissociarsi dalle dichiarazioni che lei stessa ha fatto a Novella2000. Surrealismo, si diceva poc’anzi. “Chiedo a Vera di fare un passo indietro e chiedere scusa a Guenda”. “No, tutti dobbiamo fare un passo indietro. Ok, scusa Guenda. Però lei mi ha attaccato su social e giornali”. Amedeo non ha mollato la presa: “Si, per via della gravidanza”. “Guenda deve lasciare spazio al papà”, ha ribattuto la Miales. “Non si fida di te”, ha sibilato la Groppelli. “Chiedo scusa ad Amedeo per averlo fatto soffrire nella Casa del GF. A Guenda no”, la chiosa di Vera. Cala il sipario, pubblicità!