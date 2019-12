Pomeriggio 5, Umberto retroscena nipoti: “Non mi chiamano, sono di un’altra religione”

Umberto non ce la fa ancora e si lamenta dei nipoti a Pomeriggio 5

Umberto ha parlato dei suoi nipoti a Pomeriggio 5, confessando che da tempo non lo chiamano. Vorrebbe sentire la loro vicinanza ma, non si sa ancora per quale motivo, non ci sarebbero stati dei contatti in quest’ultimo periodo. Umberto si è lasciato andare di più e, quando ha cominciato a parlare della differente religione dei nipoti e di alcune informazioni poco gradite riguardanti il maggiore dei suoi nipoti, Barbara d’Urso ha deciso giustamente di concentrarsi sulle promesse dell’uomo. Che non sta riuscendo a rispettare, però, visto che non accetta di buon grado l’aiuto di assistenti pronti a tener sempre in ordine la sua abitazione.

Nipoti di Umberto, ecco cosa ha confessato a Barbara d’Urso

La ramanzina di Barbara d’Urso a Umberto non ha sortito chissà quale effetto e questa volta l’anziano signore di Bari si è lamentato anche di mancanze di attenzioni da parte dei suoi nipoti: “Perché i miei nipoti non mi telefonano? Sono per loro una persona indesiderata, allora. Io ho tre nipoti. Loro sanno come venire qua, ma io non so come andare da loro. Sanno che la mia abitazione è stata sistemata. Non ho litigato coi miei nipoti. Loro sono di un’altra religione. Non tocchiamo più questo argomento”.

Umberto infuriato per l’assistente: la sua reazione

Umberto è irremovibile: non riesce ad accettare l’assistente che ha il compito di rasettare la sua casa. Ecco cos’ha detto: “Non voglio che venga. Decido io! È stato a mandato a quel paese già una volta”. La d’Urso ha poi precisato: “Ieri due ragazzi che avrebbero dovuto pulirgli la casa non sono potuti entrate perché lui non c’era”. Riuscirà Umberto a mantener fede tutte le promesse, prima o poi?