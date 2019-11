Pomeriggio 5, la falsa promessa di Umberto: la d’Urso incavolata

Barbara d’Urso bacchetta di nuovo Umberto a Pomeriggio 5: “Non fare il furbo con me”

Barbara d’Urso è tornata ad occuparsi del caso di Umberto, l’anziano signore di Bari ricoperto dai rifiuti fino a qualche giorno fa. La conduttrice Mediaset ha mantenuto le sue promesse: grazie a dei volontari ha liberato la casa di Umberto dalla spazzatura e poi ha interpellato un dentista per aiutare l’uomo, che non ha più i denti e per questo indossa sempre una mascherina. Umberto non ha fatto lo stesso e non ha mantenuto la sua promessa, ovvero quella di non accumulare più rifiuti in casa. Un problema che dà parecchio fastidio agli altri condomini che, esasperati, hanno mandato una richiesta d’aiuto proprio alla redazione di Pomeriggio 5. La d’Urso ha chiesto ancora una volta a Umberto di comportarsi bene per rispetto dei suoi vicini e ha invitato l’anziano signore a non imbrogliare lei e il suo staff. In particolare la sua inviata e il suo operatore, che hanno trascorso diversi giorni accanto ad Umberto.

Le parole di Barbara d’Urso a Umberto in diretta tv

“Il nostro dentista si occuperà dell’impianto dei tuoi denti, come promesso. Prima promessa mantenuta. Presto ci incontreremo e rispetterò la seconda promessa. Per quanto riguarda la terza promessa ti manderemo a San Giovanni Rotondo da Padre Pio, come da te richiesto. Ma non fare il furbo con me, non hai mantenuto la tua promessa, ci sono ancora rifiuti nella tua casa”, ha detto piuttosto alterata Barbara d’Urso. “Faccio il brodino in camera perché ho fame. La spazzatura non sta a terra ma nei contenitori”, ha provato a difendersi, seppur invano, Umberto. Parole che non corrispondono alle immagini trasmesse in onda a Pomeriggio 5, che mostrano la camera dell’anziano di nuovo sporca, piena di immondizia e mosche.

Barbara d’Urso rimprovera Umberto a Pomeriggio 5

“Devi comportarti bene”, ha tuonato Barbara d’Urso a Pomeriggio 5. La presentatrice aveva bacchettato Umberto già lo scorso venerdì e tornerà ad occuparsi del caso nei prossimi giorni. Un caso che sta appassionando davvero tutti, tanto che su Twitter in molti hanno commentato la storia.