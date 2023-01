Pomeriggio 5 è tornato in onda nel 2023 ma la puntata non è molto piaciuta al pubblico dei social. Seguendo i commenti su Twitter, infatti, pare di capire che Barbara d’Urso avrebbe potuto scegliere meglio gli argomenti del giorno. Non solo, qualcuno ha persino accusato la conduttrice di aver detto una bugia al suo pubblico. Tra gli spettatori c’è sempre chi ha una buona memoria e riesce subito a scovare una piccola bugia, ma Barbara potrebbe averla detta involontariamente.

Il primo argomento della puntata del 9 gennaio 2023 è stato il caso Alice Neri. Barbara ha presentato come ospite la mamma della ragazza, dicendo che la signora come sempre ha scelto Pomeriggio 5 per parlare. Queste sono state le sue parole: “Come sapete sceglie quelle rarissime volte di parlare solamente di parlare con me e quindi con voi”. Immediata la replica di un utente su Twitter: “La mamma di Alice ha parlato anche in altre trasmissioni. Nuovo anno, vecchie bugie dursiane”. In effetti la madre di Alice Neri ha parlato anche a Quarto Grado, per cui non ha dato, a onor del vero, alcuna esclusiva alla d’Urso.

La mamma di Alice ha parlato anche in altre trasmissioni, nuovo anno, vecchie bugie dursiane #Pomeriggio5 — Esmeralda (@Esmeral86825433) January 9, 2023

Ci sono state delle critiche a Barbara d’Urso ingenerose: “Hanno tagliato il budget illuminazione nello studio?! Barbara, un’altra persona rispetto a qualche mese fa!”. La conduttrice di Pomeriggio 5 in passato è stata spesso oggetto di satira e ironia a causa dei fari del suo studio, luci così forti da sembrare dei filtri Instagram. Ebbene, queste luci non ci sono più ma potrebbe coincidere con il cambio studio del programma pomeridiano Mediaset. Non necessariamente con un taglio al budget, ecco.

Hanno tagliato il budget illuminazione nello studio di #Pomeriggio5 ?!

Barbara, un'altra persona rispetto a qualche mese fa! — Niklaus (@Niklaus_R) January 9, 2023

Ma le critiche a Pomeriggio 5 oggi non sono terminate qui. Con il ritorno nel 2023 tanti si sono scagliati contro la conduttrice per aver parlato ancora una volta di Lando Buzzanca. Barbara da tempo segue la vicenda e la battaglia contro il figlio Massimiliano portata avanti da Francesca Lavacca. Lando Buzzanca è venuto a mancare nelle settimane in cui Pomeriggio 5 era in vacanza ma questo non ha impedito alla d’Urso di parlarne. Lo ha fatto oggi, dedicando un ampio spazio al caso.

Come sempre c’era in studio Morena Funari, che evidentemente simpatizza più per Lavacca e il presunto medico di fiducia e ha dubbi invece sul figlio di Buzzanca. Massimiliano era in studio a difendere ancora una volta il padre e la famiglia, appoggiato da tutti gli altri ospiti in studio. Parlare di nuovo oggi di questa vicenda, nonostante la scomparsa dell’attore, e assistere alle accuse rivolte a un figlio che ha perso il padre ha scatenato ulteriori critiche sui social. “Abbiate rispetto per il figlio e per Lando, Morena fuori – si legge in un tweet -. Basta, è vergognoso Barbara. Cerca di selezionare le persone!”. Così come questo tweet: “Ma ancora che speculate su Lando Buzzanca per fare audience? Basta fatelo riposare in pace!”.

#pomeriggio5 ma mandate via #Morena ma chi è lei …ma che vada a lavorare….abbiate rispetto del figlio #Massimiliano e rispetto per #Lando ….Morena fuori !!!!Ma basta è vergognoso #Barbara ….cerca di selezionare le persone!! — rosaida varchi (@rosaida63) January 9, 2023

Ma che informazione è ? Ultimamente sono mancati il Papa emerito, Pelé, Vialli…e la D'Urso è fissata con Buzzanca…

#pomeriggio5 — Massimo (@mmolena69) January 9, 2023

C’è stato anche un tweet in cui non solo l’utente ha criticato la scelta di Pomeriggio 5 di parlare di Lando Buzzanca, ma ha fatto notare che non c’è stato accenno ad altre persone scomparse. “La d’Urso è fissata con Buzzanca”, si legge nel tweet. L’accusa è di aver parlato ancora di Lando ignorando la scomparsa del papa emerito Benedetto XVI, di Pelè e di Gianluca Vialli. In realtà, però, Barbara ha riservato gli ultimi minuti della trasmissione di oggi per parlare di Vialli. Un largo spazio dedicato al calciatore che è venuto a mancare nei giorni scorsi.