Pomeriggio 5, Tony Effe indagato per rissa: la Pettinelli lo difende

Tony Effe è, senza ombra di dubbio, il rapper del momento. Il famoso cantante però si è ritrovato ancora una volta al centro di una bufera, quando nelle ultime ore è arrivata la notizia di una rissa avvenuta nell’agosto del 2023 in una discoteca in Sardegna. Secondo l’accusa, il cantante era in compagnia di un gruppo di amici e, dopo essere stati respinti dalla sicurezza del locale, sarebbe arrivato addirittura alle mani, scatenando il panico tra i clienti lì presenti che avrebbero assistito a tutta la scena. Sono ore oramai che non si parla d’altro e anche a Pomeriggio 5 è stato affrontato questo argomento da Myrta Merlino, che ha chiesto un parere ai suoi ospiti in studio. Contro ogni aspettativa, è stata Anna Pettinelli a difendere il giovane artista da tutte le polemiche che in queste ore sono nate contro di lui.

Nel momento in cui Tony è stato accusato di non essere un buon esempio, la speaker non è tardata ad intervenire: “Io trovo che un cantante non debba essere un buon esempio, ci sono altri buoni esempi. Lui ha un modo di parlare e di esprimersi molto forte, che è quello dei trapper e dei rapper in generale” ha dichiarato Anna. “I testi non rappresentano il loro pensiero, loro dipingono la società attraverso i loro testi“. Myrta non ha tardato ad intervenire: “Sì, però dire “se non lo fate entrare vi ammazziamo tutti…“.

Pomeriggio 5, Pettinelli difende Tony Effe: “Hanno chiuso le indagini”

Anna non ha dubbi sul fatto che Tony abbia sbagliato, anche perché è oramai certo che questa rissa abbia avuto luogo. Però gli ha concesso alcuni attenuanti: “La notizia è che le indagini sono state chiuse su quello che è successo due anni fa, non è partito un procedimento penale, non c’è alcuna data di un processo, sì c’è stata la rissa, stanno visionando video e nel caso si vedrà, se ha fatto degli errori pagherà“.

Non è la prima volta che parte una polemica su Tony Effe, l’ultima ha avuto luogo proprio un mese fa al Festival di Sanremo, quando si è infuriato per non aver avuto la possibilità di indossare una collana durante una serata. La sua reazione venne ritenuta decisamente spropositata, soprattutto perché in alcuni frangenti sembrò scagliarsi addirittura contro Carlo Conti che non aveva alcuna responsabilità di quanto accaduto. Adesso, la notizia della rissa, non ha fatto altro che scatenare una nuova bufera contro di lui, anche se come ha dichiarato anche Anna Pettinelli, è ancora tutto da verificare.