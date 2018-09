Pomeriggio 5, Silvia Corrias risponde a Eva Henger: Barbara d’Urso replica a tono

Pomeriggio 5, Silvia Corrias risponde a Eva Henger: “Eva dice cose non vere”

A Pomeriggio Cinque oggi è andato in onda il terzo – e forse ultimo – capitolo della diatriba che in questi giorni ha spinto Eva Henger a scagliarsi contro Silvia Corrias, ex moglie Lucas Peracchi (ovvero l’attuale fidanzato della figlia Mercedesz). la Henger, come molti sanno, aveva dichiarato la scorsa settimana di non aver gradito molto l’atteggiamento della Corrias in TV. Quest’ultima, difatti, dopo aver lanciato sui social delle frecciatine che sembravano essere rivolte proprio a mamma Henger e figlia, dalla d’Urso aveva ritrattato tutto. Di contro, però, Eva aveva raccontato (sempre da Barbara) di aver ricevuto le scuse da parte del padre di Silvia dopo l’accaduto che, in sostanza, avrebbe in qualche modo riconosciuto le colpe della figlia. Questa versione dei fatti, tuttavia, è stata smentita poche ore fa dall’ex moglie di Peracchi. “La scorsa puntata si è presentata qua Eva Henger dicendo cose non vere” ha esordito dicendo la Corrias “Dicendo che mio padre si è scusato in privato”.

Silvia Corrias a Pomeriggio Cinque dichiara: “Non sono qui per prendere lezioni da nessuno”, la d’Urso non gradisce e replica a tono

A chi a Pomeriggio Cinque ha sostenuto Eva e Mercedesz Henger, oggi, Silvia Corrias ha poi risposto: “Non sono alla ricerca di visibilità, anzi, se avessi voluto non avrei perso occasione per raccontare alcuni dettagli del matrimonio (con Lucas, ndr)”. Il messaggio su Instagram? “Non ho scritto nome e cognome, non è palese”. Inutile il tentativo dei presenti in studio che, più e più volte, hanno invitato la Corrias a chiedere scusa a Eva e Mercedesz. A questi, infatti, Silvia senza mezzi termini ha detto: “Io non so qua per prendere lezioni morali da nessuno, accetto consigli solo dalla mia famiglia “. Il suo tono, però, non deve essere piaciuto alla d’Urso che, un po’ infastidita, ha replicato: “Io sono contenta che accetti consigli solo dalla tua famiglia […] Spero comunque che la tua famiglia ti spieghi che attaccare la madre di una ragazza non è una bella cosa “.

Silvia Corrias contro Eva e Mercedesz Henger? Il messaggio della discordia

La decisione di Lucas Peracchi di cancellare un tatuaggio dedicato alla sua ex moglie, un video su Instagram e, poi, le parole di Silvia. È bastato questo per accendere la miccia della discorsia. “Zia preoccupati di far cancellare il passato di tua madre” aveva scritto l’ex di Lucas. Ma queste parole erano o non rivolte a Mercedesz? Nonostante la Corrias continui a negarlo molti sono quelli che, ad oggi, sembrano non avere dubbi al riguardo.