Pomeriggio 5 si allunga: resta Barbara d’Urso, fuori Simona Branchetti

Tempo di rivoluzioni in casa Mediaset. Il Biscione ha deciso di attuare alcuni cambiamenti nel palinsesto a partire da un programma che che può essere considerato una delle colonne portanti di Canale 5. Si tratta di Pomeriggio Cinque, contenitore pomeridiano condotto da Barbara d’Urso dalla sua prima edizione del 2008. Ecco cosa è stato deciso e quando terminerà l’attuale edizione, la numero 14, del programma.

Come riporta TvBlog ci sono importanti novità che riguardano il futuro di Pomeriggio Cinque. Innanzitutto è stata modificata la data prevista del termine dell’attuale edizione del programma, inizialmente prevista per fine maggio 2022. Lo show, invece, a quanto pare si prolungherà per più settimane. La stagione 2021/2022 di Pomeriggio Cinque terminerà così a giugno. A quanto pare, secondo il portale, sarebbe stato proprio il Biscione a chiedere alla d’Urso di allungare il suo impegno col programma.

Un altro importante cambiamento nel palinsesto è l’assenza, che TvBlog dà ormai per certa, di uno spin off estivo del talk show. Secondo le ultime indiscrezioni Pomeriggio 5 News, condotto da Simona Branchetti nel periodo delle feste natalizie del 2021, non andrà in onda. Sarebbe confermata invece la versione estiva del talk show mattutino Mattino Cinque, denominata Mattino 5 News, con la conduzione di Francesco Vecchi che ne ha preso le redini nel periodo natalizio scorso. Ancora non si sa cosa sostituirà Pomeriggio Cinque nei pomeriggi estivi di Canale 5.

Barbara d’Urso e l’incerto futuro a Mediaset

Il futuro professionale di “Barbarella” è attualmente al centro dei gossip. Solo ieri, 26 aprile 2022, il portale Dagospia ha spifferato che, con molta probabilità, la Mediaset non avrebbe clamorosamente intenzione di prolungare il contratto che lega la d’Urso all’azienda da ormai 20 anni. A quanto rivelato dal portale il Biscione sarebbe insoddisfatto dei bassi ascolti raggiunti dai programmi della conduttrice napoletana, primo fra tutti La Pupa e il Secchione Show, nonostante questa non faccia altro che decantarli imperterrita.

A quanto pare il contratto della d’Urso, che scade a dicembre 2022, non sarà rinnovato. La 64enne continuerà il suo impegno con Pomeriggio Cinque fino all’estate. Da maggio, in ogni caso, per lo show ci sarà un ridimensionamento, in quanto sarà trasmesso da uno “sgabuzzino” che ospita anche Mattino 5, Tg4, Studio Aperto e TgCom2. Non si sa ancora se la d’Urso tornerà alla conduzione del programma a settembre o meno. Se così non fosse si tratterebbe di una fine abbastanza ingloriosa della sua avventura con Pomeriggio Cinque, talk show da sempre modellato sul suo carisma e sulla sua personalità.