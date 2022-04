Barbara d’Urso, è la fine di un’era: “Fuori da Mediaset”. I dettagli

Barbara d’Urso sarebbe ufficialmente fuori da Mediaset. Questa è la clamorosa indiscrezione apparsa pochi minuti fa su Dagospia, una news che conferma in realtà quello che sembrava essere da tempo lo scenario più probabile.

Sulle pagine online del giornale diretto da Roberto d’Agostino, Giuseppe Candela ha sganciato la bomba. I piani alti di Mediaset avrebbero deciso di non rinnovare il contratto della conduttrice, in scadenza a fine anno.

Si parla dunque senza troppi giri di parole di un finale già scritto. L’esperienza di Barbara d’Urso in azienda, dopo anni di onorato servizio, si concluderà proprio a dicembre 2022, come già anticipato a Tv Talk dalla presentatrice che in realtà, forse, si sarebbe aspettata un rinnovo. Ma Mediaset ha per lei tutt’altri piani.

Si conclude così un’epoca: dopo aver fatto il bello e il cattivo tempo su Canale 5, con le sue lacrime, le sue espressioni, le reazioni a favore di gif, Barbara d’Urso dovrà congedarsi dal pubblico che tanto ha amato e che l’ha seguita con affetto fino al recente tracollo degli ascolti. Mediaset, d’altra parte, non ha certo preso questa decisione per chissà quali antipatie. Era ormai da diverso tempo che Barbara d’Urso non dava alla rete i risultati sperati. Sono infatti molto, molto distanti i tempi del “facciamo il 22% anche senza i fratelli Rodriguez”.

In tempi non sospetti, Pomeriggio 5, Domenica Live e Live! Non è la d’Urso avevano smesso di regalare alla rete risultati incoraggiati a livello di share. E a niente è servito provare la strada alternativa di assegnare a Carmelita la conduzione di La Pupa e il Secchione, che la rete pare non avere apprezzato non tanto per gli ascolti quanto più per i soliti teatrini dursiani.

Il punto è che, dopo anni di trash, anche Mediaset si era stancata del circo d’Urso, che riproponeva sempre gli stessi personaggi e le stesse dinamiche. Un approccio alla tv che, se in un primo momento aveva funzionato, nel corso del tempo aveva iniziato a stancare anche gli stessi telespettatori.

Che fine farà, dunque, una trasmissione come Pomeriggio 5, già ampiamente ridimensionata nei mesi scorsi? Come riporta Dagospia, Barbara d’Urso proseguirà normalmente con la conduzione fino a giugno (salvo colpi di scena). Le riprese della trasmissione, in ogni caso, si sposteranno da inizio maggio nello stesso “sgabuzzino” che ospita Mattino 5, Tg4, Studio Aperto e TgCom24, Una fine decisamente ingloriosa per Barbarella, che si dovrà adesso trovare nuovi spazi di manovra. Vista la sua reputazione, non sarà certo una passeggiata.