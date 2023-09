Pomeriggio 5, Sgarbi cita Barbara d’Urso: la reazione in studio

Oggi, 5 settembre, è andata in onda la seconda puntata della nuova edizione di Pomeriggio Cinque. Un’edizione totalmente rinnovata, a partire dalla conduttrice, Myrta Merlino, che ha preso lo storico posto di Barbara d’Urso dopo ben 15 anni. Un esordio non sicuramente esente da critiche, soprattutto a causa di alcuni problemi in regia, che hanno portato all’allontanamento immediato dopo un solo giorno del regista Ermanno Corbella, da anni parte del team della giornalista. Al suo posto, è subentrato Franco Bianca, con non poche polemiche. Tra problemi di audio e di immagini, la conduttrice non è proprio riuscita a nascondere il suo disappunto per gli evidenti disguidi tecnici sorti dopo il cambio regia. Tuttavia, ad attirare principalmente l’attenzione è stato uno degli ospiti della puntata odierna, ovvero Vittorio Sgarbi.

Vittorio Sgarbi: cos’ha detto di Barbara d’Urso

Il critico d’arte è stato chiamato in studio per discutere del tradimento tra il banchiere Massimo Segre e l’ex compagna Cristina Seymandi. Il caso è diventato virale diverse settimane fa a seguito della diffusione di un filmato in cui si vede l’uomo rivelare i presunti tradimenti dell’ex fidanzata durante una festa organizzata per annunciare il loro matrimonio. Ebbene, nel bel mezzo della discussione sull’argomento, ad un certo punto si è potuto sentire Sgarbi pronunciare il nome di Barbara d’Urso e dire: “Politico fiorentino già amante di Barbara d’Urso”. Non è chiaro a chi si riferisse esattamente l’opinionista, fatto sta che le sue parole hanno subito spinto la regia ad uno stacco netto, mandando prontamente in onda un servizio.

Nonostante il pronto intervento della regia, la frase di Sgarbi non è certo sfuggita al popolo del web. L’estratto della puntata in questione, infatti, ha iniziato subito a circolare sui vari social, attirando l’attenzione di tantissimi utenti. In tanti hanno ironizzato sull’onnipresenza della d’Urso nel programma, che è stata menzionata in due puntate su due. Inoltre, diversi si sono chiesti cosa volesse intendere Vittorio Sgarbi con quelle parole, cercando di capire se si trattasse di una battuta o meno. In ogni caso, una cosa è certa: Barbara d’Urso, in qualche modo, continua ad essere una presenza ‘fantasma‘ a Pomeriggio Cinque.