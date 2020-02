Pomeriggio 5, volano stracci tra Teresanna e la Cipriani: c’entra Barbara Alberti

Teresanna Pugliese attacca Francesca Cipriani: lo scontro a Pomeriggio 5 dopo il commento su Instagram

A Pomeriggio 5 sono volati stracci tra Teresanna Pugliese e Francesca Cipriani! Cosa è successo? L’ex tronista ha lasciato sui social un commento poco carino su Francesca, dopo averla vista alle prese con l’imitazione di Barbara Alberti. La Cipriani si è messa in gioco in modo ironico durante Domenica Live e ha regalato al pubblico un momento molto divertente. Anche Teresanna ha visto il video dell’imitazione e ha deciso di commentare così: “No comment! Un neurone è pure troppo”. Il commento è stato ripreso da Trash Italiano e così Barbara d’Urso ha deciso di invitare oggi le due protagoniste per un confronto. Teresanna ha subito chiarito di essere molto sorpresa del fatto che si sia scatenata una bufera dopo un semplice commento. Nonostante questo ha deciso di metterci la faccia e di dire la sua a Pomeriggio 5.

Pomeriggio 5, Teresanna contro la Cipriani: “Cosa dobbiamo ancora conoscere di te?”

Teresanna si è giustificata così: “Innanzitutto premetto che il fenomeno di certi commenti che scaturiscono delle dinamiche è nuovo per me. Però mi diverte questa cosa. Ieri mattina mi sono svegliata e ho visto questo video, che mi ha comunque divertito, e ho lasciato un commento veritiero e sentito”. Il termine veritiero non è piaciuto a Francesca, che subito ha replicato dicendo che non si sono mai conosciute quindi non può offendere la sua intelligenza. Ma la Pugliese ha proseguito: “Ma cosa dobbiamo ancora conoscere di te? Se hai altro da dimostrare… Voglio dirti una cosa importante, io non ti ho giudicato…”. E anche stavolta è stata interrotta da una furiosa Francesca Cipriani, che invece si è sentita giudicata eccome! Ecco cosa le ha risposto: “Hai giudicato la mia intelligenza, hai detto che ho un neurone. Tu ne hai zero, perché non mi conosci. Sei ignorante e superficiale”.

Francesca Cipriani si scaglia contro Barbara Alberti a Pomeriggio 5: “Questa donna va richiamata”

Le due si sono accavallate un po’ parlando, ma Teresanna è riuscita a replicare. L’ex tronista ha difeso Barbara Alberti: “Fin quando tu vuoi ironizzare su quello che è il tuo personaggio dove le forme del corpo prevalgono su tutto ci sta. Però ironizzare su una donna come Barbara Alberti di un background culturale di un certo livello io credo che non ci sta”. Anche queste parole hanno fatto infuriare la Cipriani, che ha dei precedenti con la Alberti. “Ah però con le parolacce che sta dicendo dentro la Casa e nessuno la richiama? Ha 76 anni, è anziana tutto quello che è, ma sta dicendo parolacce offendendo la gente dalla mattina alla sera. Questa donna va richiamata, ok? Questa era una parodia per scherzare, ma sotto sotto dicevo la verità perché sono parole che lei ha detto davvero. Deve darsi una calmata questa donna”, ha urlato la Cipriani.

Barbara d’Urso difende Francesca Cipriani e riprende Teresanna Pugliese

Teresanna ha detto di non sapere di cosa Francesca stesse parlando, quindi non ha visto cosa è successo al Grande Fratello Vip e per questo, forse, non ha compreso l’ironia nell’imitazione. Avrebbe potuto informarsi, ma comunque a Pomeriggio 5 le hanno consigliato di chiedere scusa a Francesca. Teresanna non ne ha voluto sapere. Poi è intervenuta Barbara d’Urso, che poco prima ha lanciato una frecciatina a Serena Enardu: “Francesca si è prestata come tanti prima a fare un cambio look ironico e divertente. Lei ironizzando sul fatto che Barbara Alberti l’ha trattata male in passato, si è voluta tramutare in lei. Dire che per questa cosa ha un neurone è sbagliato. Anzi, io ho trovato la cosa intelligente perché quando ti prendi in giro da sola dimostri intelligenza”.