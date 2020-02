Barbara d’Urso, la frecciatina a Serena Enardu: “Meravigliosa questa signorina”

Pomeriggio 5, Barbara d’Urso replica a Serena Enardu: la concorrente del Gf Vip ha parlato delle sue trasmissioni nella Casa

Barbara d’Urso non ha preso benissimo una frase pronunciata da Serena Enardu. Fra le due potrebbero esserci degli attriti che risalgono però a prima di queste parole dell’ex tronista. Sarebbero in questo caso degli attriti indiretti, perché si è parlato nelle scorse settimane di Elga Enardu che ha deciso di non partecipare a Domenica Live all’ultimo minuto. In ogni caso, Barbara non ha gradito il tentativo di Serena di costruire, in un certo senso, le puntate dei suoi programmi. Nella suite, infatti, Serena Enardu stanotte ha parlato con Antonella Elia dello scoop sul suo fidanzato con l’ex, avanzando l’ipotesi che l’ex potrebbe aver organizzato la paparazzata. Il motivo? Partecipare poi alle trasmissioni di Barbara d’Urso, insomma avere visibilità. Queste sono state le parole di Serena: “Va dalla d’Urso domani, sicuro, è la prassi. C’è la sfilata degli ex”. Tra le righe qualcuno potrebbe aver letto anche un velato attacco ai temi trattati da Barbara, ma vorrebbe dire leggere le parole di Serena con malizia.

Barbara d’Urso sarcastica su Serena Enardu: “Questa signorina mi fa le scalette”

Serena potrebbe aver inteso anche che sono gli ex fidanzati a organizzare finti gossip per essere poi invitati dalla d’Urso. Quest’ultima comunque non ha gradito molto le affermazioni della Enardu, così dopo aver mandato il servizio a Pomeriggio 5, nella puntata di oggi 4 febbraio, ha deciso di rispondere. Queste le parole di Barbara su Serena Enardu: “Ma vedi, è meravigliosa questa signorina che è dentro la Casa e fa la scaletta delle mie trasmissioni. Magari invece viene il fidanzato, magari vengono tutti e due, magari vengono i genitori…”. La conduttrice è stata di sicuro ironica, anche nel tono usato nel pronunciare queste parole, non era arrabbiata insomma. Barbara non si è arrabbiata, ma magari si è un po’ infastidita sentendo le parole di Serena. Parlando di scalette, seppure in modo sarcastico, ha voluto dire che sa bene come fare il suo lavoro e decide lei chi e quando invitare.

Serena Enardu parla delle trasmissioni di Barbara d’Urso, la conduttrice replica a Pomeriggio 5

Non è finita qui, perché poco dopo, mentre la discussione sul fidanzato di Antonella Elia è proseguita, Barbara ha lanciato una nuova frecciatina a Serena. Quando gli ospiti hanno detto che sarebbe opportuno che Pietro spieghi la sua posizione, la d’Urso ha aggiunto: “Lo chiederemo a lui. Magari lo chiederò anche a lei secondo la scaletta che mi stanno facendo all’interno del Grande Fratello”. E il caffeuccio anche per oggi è stato servito!