Pomeriggio 5, “Rosmello non ci sono più”: cos’è avvenuto a riflettori spenti

Freddissimo, gelido, siderale: queste le impressioni che si sono avute nel vedere Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, la ‘fu’ Adua Del Vesco, incontrarsi nello studio del Grande Fratello Vip dopo l’eliminazione della modella brasiliana avvenuta nel corso della finale andata in scena l’1 marzo, in prime time su Canale 5. In molti telespettatori hanno notato che, nonostante Signorini abbia tentato di far risbocciare del feeling tra le due ex “sorelle”, il clima tra l’attrice e la sudamericana è rimasto ‘ghiacciato’. Ma la questione non si sarebbe conclusa nello studio. Ci sarebbero stati degli sviluppi nel dietro le quinte.

A Pomeriggio Cinque, durante la puntata odierna, Alan Fiordelmondo, paparazzo vicino a molti vip, ha dichiarato che ormai le Rosmello “non esistono più”, parlando di “gelo totale nel dietro le quinte” del programma. A confermare che tra le due donne gli attriti non sarebbero stati affatto superati ci ha pensato Maria Teresa Ruta, che era presente al party a cui hanno partecipato tutti gli ex gieffini dopo la messa in onda della finalissima. Nemmeno il vino è bastato a sciogliere il ‘ghiaccio’.

Pomeriggio Cinque: Maria Teresa Ruta conferma che Rosalinda e Dayane sono distantissime

“Nella festa non è c’era chissà che…”, ha reso noto Maria Teresa, in riferimento a un clima per nulla amichevole tra Dayane e Rosalinda. “Pensavo che con due bicchieri di vino alla festa… e invece…”, ha aggiunto la giornalista, confermando la versione del paparazzo Alan Fiordelmondo. Resta ora da capire se nei prossimi giorni, a bocce ferme, la brasiliana e la ‘fu’ Adua Del Vesco avranno la volontà e la voglia di chiarirsi lontano dai riflettori mediatici oppure se prenderanno definitivamente strade differenti troncando ogni tipo di rapporto.

Come sopra accennato, che Rosalinda avesse ancora parecchio il dente avvelenato con Dayane lo si è capito fin da quando la modella ha messo piede nello studio dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip. Sorriso sforzato, abbraccio da brividi (innescati dal ‘freddo’ più che palpabile e non certo dal calore) e una serie di battutine al vetriolo indirizzate alla Mello. Insomma, la Cannavò pare proprio che abbia voluto far intendere a tutti il suo disappunto. Ricucire sarà molto dura. ‘Adios Rosmello’.