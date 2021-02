Adua Del Vesco, vero nome Rosalinda Cannavò, ha rilasciato la sua prima intervista dopo l’eliminazione al Grande Fratello Vip. In una diretta sul profilo Instagram di Chi l’attrice siciliana ha raccontato le prime ore trascorse fuori la Casa più spiata d’Italia. La 28enne ha ammesso di non aver sentito Giuliano Condorelli, l’ex fidanzato lasciato mentre si trovava nel bunker di Cinecittà. Una scelta che ha mandato su tutte le furie il ragazzo, che ha invitato Adua e gli altri protagonisti del programma a non fare più il suo nome con tanto di diffida.

Rosalinda Cannavò ha spiegato che al momento Giuliano non l’ha ancora contattata e che è molto reticente a farlo visto che sta soffrendo parecchio. Adua ha ammesso che voleva mandare un messaggio al suo ex compagno ma vuole prendersi del tempo per riflettere. Sicuramente i due dovranno vedersi per avere almeno un ultimo confronto dopo dieci anni di relazione. Una relazione sì lunga ma piena di alti e bassi e tanti litigi, come puntualizzato dalla Del Vesco.

Adua ha inoltre confidato che ha capito di non amare più Giuliano quando ha iniziato a provare qualcosa di forte per Andrea Zenga al Grande Fratello Vip. Rosalinda ha affermato che non voleva lasciarsi andare davanti alle telecamere ma poi il sentimento ha avuto la meglio su tutto. In più la Cannavò ha capito di non provare più nulla quando davanti alla proposta di Giuliano di andare a convivere è rimasta del tutto impassibile.

Un atteggiamento che in molti hanno notato e che ha spinto l’attrice ad andare avanti e a chiudere questo capitolo della sua vita. Oggi Adua Del Vesco non si è detta pentita di quello che ha fatto nella Casa più spiata d’Italia ma ha sofferto per il dolore causato a Giuliano Condorelli che, forse più di lei, credeva in questa relazione anche se in passato ha usato parole piuttosto forti (ha paragonato il rapporto con Adua a un rapporto fraterno).

A Chi Rosalinda Cannavò ha infinite rivelato di essere molto attratta da Andrea Zenga. È rimasta subito colpita dal figlio di Walter per il suo aspetto fisico ma a conquistarla è stato il suo carattere, dolce e allo stesso tempo deciso. Oggi i due sono pronti a vivere nella quotidianità e a scoprire come evolverà questo legame sbocciato davanti a milioni di telespettatori. Se son rose fioriranno…