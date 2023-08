Pomeriggio 5 pubblica il nuovo promo: video e critiche feroci

I canali ufficiali di Pomeriggio 5 hanno diffuso un nuovo promo del programma tv in cui si sente dire alla nuova padrona di casa, Myrta Merlino: “Vi porterò dentro al racconto della realtà (…) Non vedo l’ora di cominciare”. Tra i commenti al video, tantissimi, tra i fan della precedente conduttrice dello show, Barbara d’Urso, hanno aspramente criticato la decisione di sostituirla e c’è chi ha scritto: “Che orrore togliere la d’Urso”, oppure: “Non c’è paragone; Barbara d’ Urso è Pomeriggio 5!”, e anche: “Senza barbara io non lo guardo”.

La notizia dell’addio della D’Urso al suo storico salotto tv ha lasciato in tanti tra i suoi fan e i suoi colleghi senza parole e la stessa conduttrice si è detta a dir poco rammaricata per non aver avuto l’occasione di salutare come si vede il suo pubblico.

La conduttrice ha anche svelato che il suo contratto con Mediaset non le sarebbe stato rinnovato in maniera improvvisa e inaspettata. Sui social sono in tanti a sostenere che il programma tv condotto da Myrta Merlino avrà vita breve, ma al momento sulla questione non è dato sapere di più e per conoscere i risultati degli ascolti bisognerà attendere la messa in onda della nuova edizione dello show, al via dal 4 settembre.

Le frecciatine a Barbara D’Urso

L’addio di Barbara D’Urso a Mediaset ha generato non poco clamore e, a seguire, non sono mancate alcune frecciatine indirizzate dalla storica padrona di casa del programma alla nuova conduttrice dello show. Myrta Merlino dal canto suo non se l’è fatte mandare a dire e infatti in una delle sue ultime interviste ha scagliato una bordata alla collega affermando di non aver mai visto nessuno dei suoi programmi.

A proposito di una presunta rivalità tra lei e la d’Urso, Myrta Merlino si è anche sbrigata a precisare che essa non esisterebbe e che la decisione Mediaset di averla al timone di Pomeriggio 5 sarebbe dovuta a un semplice cambiamento della linea editoriale.

Da tempo il ruolo di Barbara d’Urso all’interno della rete era stato alquanto ridimensionato e in tanti sono curiosi di sapere cosa le riserverà il futuro in tv. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e la celebre conduttrice, sui social, ha condiviso i retroscena delle sue vacanze estive senza svelare ulteriori particolari.