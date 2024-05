Pomeriggio 5, Pettinelli stronca il brano di Fedez: “Sfrutta il gossip”

A mezzanotte del 31 maggio, è finalmente uscita la nuova canzone di Fedez in collaborazione con Emis Killa, “Sexy shop“. Un brano molto atteso, nel quale in tanti non aspettavano altro di trovare frecciatine alla sua ex moglie, Chiara Ferragni. Ma, sebbene faccia riferimenti al suo matrimonio e all’influencer, il rapper ha deciso di andarci leggero e non attaccarla direttamente. Nello specifico, ha semplicemente definito le sue amiche come delle “assetate di fama“, invitando Chiara a non fidarsi. Difatti, nel party di rilascio del singolo, Fedez ha spiegato che, nonostante le aspettative, non ha intenzione di iniziare una guerra mediatica contro colei che è la madre dei suoi due figli, Leone e Vittoria.

Ovviamente, il brano è stato subito analizzato e commentato dai principali siti d’informazione. E oggi, venerdì 31 maggio, a Pomeriggio 5, Myrta Merlino non ha potuto fare a meno di riservare un segmento per commentare i riferimenti a Chiara Ferragni. Tra l’altro, poco dopo la pubblicazione della canzone, la nuova fiamma di Fedez, Garance Authié ha pubblicato un video mentre balla sulle note di “Sexy Shop”, poi ripubblicato dal rapper. Tra gli opinionisti presenti in studio, ce ne è una che è stata in particolare che non ha apprezzato affatto la nuova musica di Fedez.

Di chi si tratta? Di Anna Pettinelli, che non solo è da anni speaker radiofonica, ma ricopre anche il ruolo d’insegnante di canto ad Amici. Ebbene, la Pettinelli ha stroncato la nuova canzone del rapper, definendola poco originale e facendo un paragone con il famoso brano di Shakira entrato ormai nella storia per il dissing all’ex compagno Piquè. Ecco cos’ha detto Anna:

Non è nemmeno una cosa nuova, Shakira l’aveva già fatto in maniera più pungente. Io trovo che con tutte le cose che uno può scrivere, poteva anche evitare. è una situazione complessa, che deve essere chiarita, i due si sono evidentemente lasciati, lui gira con altre. Ma, un po’ di superiorità? Ha voluto capitalizzare la situazione e togliersi un sassolino dalla scarpa.

“C’è da dire però che, qualsiasi cosa avesse scritto, tutti avrebbero pensato a Chiara”, ha poi aggiunto, spezzando una lancia in difesa di Fedez. Insomma, secondo la Pettinelli (spalleggiata da Myrta Merlino), il cantante ha voluto approfittare della grande attenzione mediatica intorno alla fine del matrimonio, senza però essere abbastanza pungente per ottenere un risultato realmente originale.