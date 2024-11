Pomeriggio 5, Pettinelli smonta il GF: “Che noia, serve novità”

L’ultima edizione del Grande Fratello sembra faticare a conquistare il pubblico. In quasi due mesi di programmazione, gli ascolti sono stati deludenti, mantenendosi sotto il 20% di share e venendo superati persino da La Talpa. Finora, la dinamica principale del reality ruota attorno al “quadrilatero” formato da Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato, Javier Martinez ed Helena Prestes. In particolare, dopo l’esplosiva passione tra l’ex velina e il modello milanese, che ha suscitato una reazione negativa da parte degli altri inquilini, le puntate sembrano focalizzarsi quasi esclusivamente su di loro.

Anna Pettinelli: “Shaila e Lorenzo? Non se ne può più”

Col passare del tempo, però, questa storia sembra aver stancato molti telespettatori, tra cui anche Anna Pettinelli. Oggi, mercoledì 6 novembre, la professoressa di Amici è stata ospite di Myrta Merlino a Pomeriggio 5, insieme ad altri opinionisti come Alessandro Cecchi Paone. Dopo un dibattito sui risultati delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, la Merlino ha dedicato uno spazio al Grande Fratello. Di fronte alla clip sul chiarimento tra Javier e Shaila o sullo scontro tra Lorenzo ed Helena, la Pettinelli non è riuscita a trattenersi e ha commentato in questo modo:

Mi annoiano da morire, sempre le stesse cose, è finita questa storia. Javier è bellissimo, e ciao, ma basta. Che pizza. Anche Shaila e Lorenzo li trovo noiosi, l’hai visti una volta, l’hai visti tutte le volte. Ci vuole nuova linfa dentro la Casa. Adesso ci sono nuovi ingressi che movimenteranno la Casa e sposteranno l’attenzione su altro. Di questi quattro non ne posso più.

Insomma, la speaker radiofonica non ha usato mezzi termini e ha espresso l’opinione di una gran parte degli spettatori del Grande Fratello. Anna confida dunque nei nuovi ingressi della ‘quota Temptation Island’, ovvero Federica Petagna e Alfonso D’Apice. Tra l’altro, pare che il prossimo lunedì, 11 novembre, verranno raggiunti anche dall’ex tentatore Stefano Tediosi, con il quale Federica ha iniziato una frequentazione una volta finito il reality condotto da Filippo Bisciglia.

Ma, se la Pettinelli sembra riporre fiducia in questi nuovi concorrenti, il pubblico è meno convinto, temendo che possa emergere un nuovo ‘fenomeno Perletti‘, ovvero un fanatismo eccessivo simile a quello nato lo scorso anno attorno a Mirko Brunetti e Perla Vatiero, che è riuscita persino a vincere il programma.