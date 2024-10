GF, Federica e Javier: parole pessime su Alfonso. Il web lo difende

E così la giovane Federica ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello. Alfonso Signorini ha ben pensato di rianimare la situazione inserendo la più bella dell’ultima edizione di Temptation Island. Pare chiaro a tutti che Federica sapesse già tutto. Ha quindi cercato di uscire più pulita possibile da Temptation Island per poi mollare il fidanzato tre giorno dopo. Il richiamo televisivo era troppo forte per ridursi nuovamente ad essere solo la fidanzata di Alfonso. E ci sta. Siamo onesti. Anche se è triste pensare che oggi i giovani aspirino a questo genere di comparsate nella speranza di crearsi un futuro mediatico. Sarebbe stato bello se questa giovane donna avesse rifiutato. Ma noi viviamo di sogni e qui si parla di realtà. Così Federica, che secondo il piano diabolico di Signorini sarà la nuova fidanzata di Javier, ha deciso di raccontare subito qualcosa su Alfonso.

D’altronde non è che ci aspettavamo discorsi sui massimi sistemi. E quindi eravamo certi che avrebbe presto raccontato qualcosa di più sulla sua storia d’amore. Ovviamente ad ascoltarla c’era Javier che già visualizza copertine di giornali e video nelle prossime dirette del Grande Fratello. Anche perché il triangolo Shaila, Lorenzo, Javier ha chiuso i battenti. Ora bisognava iniziare un nuovo capitolo d’amore che potremmo intitolare “il principe Javier pronto a salvare la dama Federica in difficoltà”. Ma torniamo alle parole di Federica su Alfonso. La giovane ammette che l’amore era finito da tempo. Da prima di iniziare il programma e che non era mai riuscita ad avere il coraggio di lasciarlo. Poi ammette anche che oggi per lei Alfonso è come un fratello. Gli vuole molto bene ma non c’è altro. Parole che certamente non faranno piacere ad Alfonso.

Alfonso Signorini pronto per il nuovo capitolo del GF

Il web ascoltando il discorso di Federica non perde tempo e l’attacca. C’è chi commenta il fatto che non abbia alcuna proprietà di linguaggio (che comunque al Grande Fratello non è un requisito richiesto). E poi arrivano i commenti al veleno sul suo comportamento. I social sembrano davvero tutti schierati con Alfonso. Sicuramente Signorini non perderà l’occasione di invitarlo così da creare quel fastidioso accanimento a lui tanto caro. Nel mentre Federica e Javier, come da copione, hanno iniziato a flirtare. Tutto molto noioso!