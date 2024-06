Pomeriggio 5, Pettinelli: “Elodie? Chi la critica è sfigato”, c’è un ma

Nella puntata di Pomeriggio 5 andata in onda oggi, giovedì 13 giugno, Myrta Merlino ha dedicato uno spazio ad una delle cantanti di maggior successo della musica italiana: Elodie. La popstar ha da poco rilasciato il suo singolo estivo “Black Nirvana”, oltre ad aver annunciato le sue prime due date negli stadi: l’8 giugno 2025 allo stadio San Siro di Milano e il 12 giungo 2025 allo stadio Maradona di Napoli. Si tratta di un traguardo importantissimo per qualsiasi artista, soprattutto dopo solo pochi anni di carriera. Insomma, Elodie sta attraversando realmente un momento d’oro, ma, nonostante ciò, c’è chi trova comunque il modo di criticarla.

Difatti, al posto di concentrarsi sui suoi traguardi, in tanti hanno ancora da ridire sul suo modo di vestire, accusandola di doversi “scoprire” per fare successo. Un’accusa che non fa altro che rivelare il maschilismo ancora molto presente nella nostra società. La cantante si è sempre difesa da questi commenti, rivendicando la sua libertà e spiegando come anche l’uso del suo corpo faccia parte della sua visione di musica e di arte. Nonostante ciò, i detrattori del web continuano a trovare outfit o videoclip musicali per poter scagliarsi ferocemente contro di lei, scatenando sempre nuove polemiche.

Presente nello studio di Pomeriggio Cinque in qualità di opinionista, Anna Pettinelli ha difeso la cantante romana, scagliandosi duramente contro i suoi haters:

I commenti più feroci sono proprio quelli delle donne. Sono le donne che guardano Elodie e dicono: “Ma perché non ti copri?”. Io non so se è un misto d’invidia, di rabbia repressa, di guardarsi allo specchio e non piacersi. Io sono contenta di vedere una donna così bella, così libera, mai volgare, perché Elodie non è mai volgare nelle sue cose. Mostra il suo corpo e lo fa con il suo stile, che è riconoscibile, ed è libera di farlo. Ma possibile che tutte le volte dobbiamo leggere il commento al vetriolo di queste sfigate?

Delle parole con le quali molti hanno concordato, ma che hanno suscitato anche delle critiche. Difatti, alcuni hanno notato una certa incoerenza nelle sue affermazioni, ricordando un episodio avvenuto durante l’ultima edizione di Amici. Durante il Serale, Anna Pettinelli aveva polemizzato contro Sarah Toscano, definendola una ‘lolita‘, che si limitava solamente a fare delle ‘mossette‘ sul palco. Un commento che, pur essendo decisamente meno offensivo, ricorda quelli che vengono spesso rivolti a Elodie. Alcune fan della vincitrice di Amici 23 non hanno ancora perdonato la professoressa e hanno voluto mettere i puntini sulle i.