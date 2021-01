Pomeriggio 5, pesanti bordate verso Giulia Salemi: la reazione della d’Urso

Nel corso della puntata in onda martedì 26 gennaio Giulia è stata attaccata pesantemente da Guendalina Tavassi: “Arrivista, a Venezia con la fufetta di fuori; è famosa per questo”

Pomeriggio 5 di fuoco, sulla graticola finisce Giulia Salemi, attualmente impegnata al Grande Fratello Vip 5 dove ha imbastito una storia con Pierpaolo Pretelli. Ed è proprio questo il tema della discussione nel salotto di Barbara d’Urso: vero amore oppure relazione a favor di telecamera? Chi ha una posizione ferrea sulla vicenda è Guendalina Tavassi che, dopo aver attaccato l’influencer pochi giorni fa a Casa Chi, è tornata a tirarle bordate.

“Lei è disposta a tutto…. una che va al Festival di Venezia con la fufetta di fuori… è diventata famosa per questo e lo ha fatto apposta”, ha tuonato la Tavassi. Il riferimento è al vestito che l’influencer italo-persiana indossò sul red carpet della laguna, vestito che fece scalpore per via della poca stoffa che copriva appena appena le parti intime della giovane. Qualcuno nello studio televisivo ha definito elegante l’abito. “Elegante è altro”, la risposta della Tavassi a cui ha fatto eco Giovanni Ciacci. “Quando ti propongono un vestito del genere devi dire ‘No grazie?”, il parere tranchant del costumista.

E Barbara d’Urso? La conduttrice ha lasciato dire, salvo poi spezzare una lancia a favore della Salemi, parlando di ragazza bellissima e bravissima. Insomma, la regola d’oro dell’imparzialità alla conduzione è una ‘legge’ che Barbara conosce a menadito e di cui se ne serve con saggezza.

La Tavassi, prima della bordata su Venezia, ha ricordato un altro episodio relativo al passato di Giulia: “Tanti anni fa, quando era nuova nel contesto televisivo eravamo in un programma assieme. Durante la pubblicità la conduttrice mi chiede se mi avrebbe fatto piacere essere ospite la settimana successiva in un suo show. Come dice questa cosa, lei si butta in mezzo: “Posso fare io l’annuncio”. Io rimango shockata, non posso pensare che l’abbia detto”.

L’episodio a cui si riferisce Guendalina sarebbe capitato in una trasmissione di Paola Perego. L’influencer romana lo ha snocciolato anche a Casa Chi, pochi giorni fa. Nel format web ha aggiunto che la stessa Perego sarebbe rimasta basita dal comportamento della Salemi. Però avrebbe evitato di farlo notare al pubblico, non volendo aizzare una polemica.

“Forse nemmeno se ne accorge ma quotidianamente scavalca le persone e approfitta delle situazioni”, ha aggiunto la Tavassi, concludendo con un’altra velenosa stilettata nei confronti di Giulia e della sua aspirazione a presentare un programma: “Forse lunedì prossimo la vedremo al posto di Alfonso Signorini”.

Giulia Salemi e i dubbi sulla storia con Pretelli al GF Vip

La love story nata tra i due gieffini nella Casa più spiata d’Italia continua a dividere gli affezionati del reality Mediaset: c’è chi considera il legame vero e autentico e chi, come Guendalina, ritiene che la relazione sia stata imbastita ad hoc da parte di entrambi, per un ritorno di visibilità. Il tempo darà tutte le risposte del e sul caso.