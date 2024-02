Pomeriggio 5, parla Chiara Ferragni: “Momento doloroso” (video)

I giorni passano ma la presunta separazione tra Chiara Ferragni e Fedez continua ad essere l’argomento principale delle cronache rosa. Pochi giorni fa, Dagospia ha rivelato che la coppia si sarebbe separata e che il rapper avrebbe addirittura abbandonato il tetto coniugale. Da lì, non c’è stata nessuna conferma o smentita da parte dei diretti interessati. In un’intervista a “Il Corriere della Sera”, la Ferragni ha spiegato di non voler parlare pubblicamente dei suoi problemi familiari. Lo stesso concetto è stato poi ribadito da Fedez il quale, intercettato dai microfoni di Pomeriggio Cinque, ha dichiarato che non farà nessun commento su questa storia per proteggere i due figli avuti insieme a Chiara, Leone e Vittoria.

Ebbene, oggi, 26 febbraio, Pomeriggio Cinque ha raggiunto anche la stessa Chiara Ferragni per avere la sua versione dei fatti. Nell’ultima puntata del talk show di Canale 5, il giornalista ha raccontato di aver incontrato l’influencer mentre si trovava a Palazzo Parigi per pranzare con le sorelle Francesca e Valentina e con alcune amiche. Al che, Myrta Merlino ha poi mostrato il video in cui si vede l’inviato raggiungerla mentre stava camminando per dirigersi verso la sua terapista.

Chiara Ferragni parla della separazione con Fedez

Subito dopo aver visto il giornalista e le telecamere, Chiara ha esclamato: “Non ho niente da dire grazie”. L’inviato ha poi cercato di insistere, ma è stato di nuovo stroncato dalla Ferragni che ha detto: “Posso andare dalla psicologa?”. Infine, il collaboratore di Pomeriggio Cinque ha fatto un ultimo tentativo, chiedendo all’imprenditrice digitale come stesse e come si sentisse in questo duro periodo. “Un momento doloroso”, ha replicato l’influencer prima di entrare nell’edificio.

Insomma, una dichiarazione breve ma incisiva quella della Ferragni, che ha ammesso di star passando un momento molto doloroso e complicato. Oltre allo scandalo del Balocco e al successivo danno d’immagine e di carriera, adesso Chiara si ritrova ad affrontare anche una possibile separazione da suo marito, nonché padre dei suoi figli.

Per questo, ha probabilmente deciso di affidarsi ad un’esperta per riuscire ad affrontare il dolore che prova e a gestire tutti questi eventi che si stanno presentando nella sua vita. Ad ogni modo, la Ferragni parlerà per la prima volta in maniera più candida da Fabio Fazio a Che Tempo che Fa, dove concederà la sua prima intervista a seguito del recente tsunami mediatico in cui è coinvolta.