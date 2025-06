Pomeriggio 5 News chiude: motivi, decisione clamorosa a Mediaset

Piove sul bagnato per quel che riguarda la fascia del tardo pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset: Pomeriggio Cinque News, costola del programma della partente Myrta Merlino, chiuderà i battenti anzitempo per via del flop relativo agli ascolti tv. Almeno questo è ciò che assicura Bubino Blog che fa sapere che i piani alti di Cologno Monzese avrebbero deciso di archiviare il talk estivo timonato da Alessandra Viero. La trasmissione è cominciata soltanto lo scorso 9 giugno nel classico avvicendamento con il programma ‘madre’, ossia Pomeriggio Cinque.

Bubino Blog riferisce che Alessandra Viero andrà in onda ancora per una settimana. Da lunedì 7 luglio il pomeriggio di Canale 5 sarà invece tutto rosa. Verranno rispolverati Beautiful, le serie turche e dalle 16.45 i film d’amore. Si comincerà con gli inediti di Rosamunde Pilcher, un classico della tv tedesca. I vertici Mediaset si sarebbero convinti a interrompere l’avventura del talk per i dati d’ascolto da flop.

Pomeriggio Cinque News giovedì 26 giugno ha intercettato 1.015.000 spettatori pari al 14% nella prima parte e 786.000 utenti pari al 10.8% nella seconda. I Saluti, a 711.000, sono crollati sotto al 10%, per la precisione 9.2% di share. Tutto ciò mentre La Vita in Diretta ha avuto un ascolto medio di 1.760.000 spettatori con il 23.7%. Un’altra dimensione. Per il momento Mediaset non ha né confermato né smentito la chiusura lampo del talk di Alessandra Viero. Se la notizia corrispondesse al vero si sarebbe innanzi a una decisione piuttosto inaspettata e clamorosa dal punto di vista televisivo.

La parabola discendente di Pomeriggio 5

Pomeriggio Cinque è in crisi da anni. Già l’ultimo biennio ‘d’ursiano‘ ha mostrato chiari segnali di flessione. Myrta Merlino avrebbe dovuto dare nuova linfa alla trasmissione. Invece si è arenata, con dati d’ascolto sempre più preoccupanti. Da qui la decisione di Mediaset di levarle il programma. Anche lo spin off estivo con protagonista Alessandra Viero non sta brillando.

C’è da ripensare il talk dalla A alla Z. Pare che ci sia un nome che potrebbe risolvere gran parte dei problemi e che sarebbe in grado di attuare una rivoluzione che pare sempre più necessaria. Di chi si tratta? Di Gianluigi Nuzzi. I piani alti di Cologno Monzese avrebbero individuato nel giornalista esperto di cronaca nera la carta vincente per riavvicinarsi a La Vita in Diretta. Non resta che attendere l’annuncio ufficiale relativo al successore della Merlino.