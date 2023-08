Pomeriggio 5, Merlino se la ride: reazione della sorella della d’Urso

È stato diffuso ieri, 7 agosto, il promo della nuova edizione di Pomeriggio 5 con protagonista Myrta Merlino. La conduttrice, in studio, mentre mostra diverse immagini legate all’attualità, si è presentata al pubblico di Canale 5. Una presentazione all’apparenza timida, dovuta probabilmente al peso di dover subentrare in una trasmissione guidata per ben 15 anni da un’altra professionista, Barbara d’Urso. Tuttavia, un’altra versione della pubblicità diffusa oggi, 8 agosto, mostra la Merlino ridersela di gusto, mentre scherza sull’orario del suo nuovo impegno lavorativo. “Mi chiamo Myrta e vi aspetto qui, tutti i pomeriggi. Scusate, ma non era un settimanale?!”, ha detto scherzando riferendosi alla messa in onda quotidiana della trasmissione.

Ebbene, con la condivisione di questo estratto inedito del primo promo di Pomeriggio Cinque, non è tardata ad arrivare la reazione di una persona molto vicina alla d’Urso, ovvero sua sorella Daniela. “NO VABBE’. PUNTO”, ha scritto sul suo profilo Twitter questa mattina. Considerando il tempismo, viene da se che si riferisse presumibilmente alla pubblicità del programma capitanato per tanti anni dalla sorella.

Ma, non è finita qui. Poco dopo, Daniela ha commentato il post di una fan di Barbara, in cui si vede un videomontaggio di Myrta Merlino nel promo seguito da un vecchio video della d’Urso dicendo “E sti ca**i?”. La sorella della presentatrice non è riuscita ad ignorare del tutto il tweet, rispondendo in un modo più che esplicativo: “Non posso rispondere….non posso…non posso…mannaggia…(libera interpretazione)”.

Non posso rispondere….non posso…non posso…mannaggia…(libera interpretazione) — Daniela d'Urso (@danydurso) August 8, 2023

Non è la prima volta che Daniela d’Urso corre in difesa della sorella. Dopo la notizia della sostituzione di Barbara da Pomeriggio 5, la donna aveva condiviso un post sul suo profilo Instagram, chiedendo solidarietà per la conduttrice e definendo l’intera vicenda “ingiusta”. Ad ogni modo, Daniela non è l’unica d’Urso ad aver reagito in maniera piccata alla nuova pubblicità del talk pomeridiano. La stessa ‘Barbarella‘ ha tirato una frecciatina che non è passata certamente inosservata.

Ieri, 7 agosto, la d’Urso si trovava al mare con amici, quando uno di loro ha chiamato sua madre, grande fan di Barbara, per farla parlare con lei. Mentre salutava la signora, la conduttrice ha nominato Pomeriggio 5, facendo riferimento alle sue ‘amate’ casalinghe che l’hanno seguita per tanti anni. “Mamma Lucia, che stira guardando Pomeriggio 5… che stirava. Ciao Lucia, ti amo! Viva le casalinghe! Le mie amate!”, ha detto. Poco tempo fa, infatti, Myrta Merlino aveva dichiarato che ‘le casalinghe di Voghera’ non esistono più e che il suo pubblico sarà composto più che altro da mamme e donne piene di impegni, proprio come lei.