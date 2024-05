Pomeriggio 5, Merlino: “Ho sentito Fedez, cos’ha detto e come sta”

Myrta Merlino ha dato un aggiornamento sulla salute di Fedez nell’ultima puntata di Pomeriggio Cinque. Ma, si proceda con ordine. Nelle ultime ore, si è sollevata molta preoccupazione per lo stato di salute del cantante. Il primo a parlare di un presunto ricovero del rapper è stato Fabrizio Corona sul suo portale, “Dillinger News“. Proprio per questo, sarebbe stata cancellata la sua ospitata al nuovo show di Alessandro Cattelan, al contrario delle indiscrezioni che attribuivano questa decisione della Rai al recente scandalo che lo ha coinvolto nell’aggressione di Cristiano Iovino.

In seguito, l’Ansa ha riportato, basandosi su informazioni fornite dal suo staff, che le condizioni del rapper si erano aggravate, escludendo però un eventuale ricovero. Da lì, c’è stata un’ondata di preoccupazione tra i fan di Fedez, ansiosi di sapere cosa fosse realmente successo. Al che, l’ex di Chiara Ferragni ha voluto rassicurare tutti, spiegando tramite le sue storie su Instagram di stare bene. “Ho avuto qualche problema questo weekend ma nulla di grave”, ha specificato.

Durante la puntata di Pomeriggio Cinque andata in onda oggi, lunedì 20 maggio, si è ovviamente parlato di questa questione. Myrta Merlino ha dichiarato di essersi preoccupata per Fedez e di aver quindi deciso di contattarlo telefonicamente. Com’è noto, negli scorsi mesi, il rapper ha spesso parlato ai microfoni di Pomeriggio Cinque. Dopo dei disguidi iniziali, lui e la conduttrice hanno instaurato un rapporto amichevole, scambiandosi anche i contatti. Dunque, cos’ha detto Federico a Myrta durante queste telefonata? Ecco cos’ha riportato la giornalista:

Io Fedez l’ho sentito personalmente e mi ha assicurato che adesso sta meglio, sta bene. Tutto il chiacchiericcio è nato perché lui ha disdetto una partecipazione televisiva. Le malelingue dicevano che l’annullamento era dovuto alla storia con Cristiano Iovino.

Come ha spiegato nelle sue storie su Instagram, sembra che Fedez stia meglio e non abbia avuto problemi gravi, contrariamente a quanto si temeva. Durante la diretta, è intervenuto anche Antonio Caprarica che ha avuto qualcosa da ridire sui recenti comportamenti del cantante. Com’è noto, nel 2022, a Federico è stato diagnosticato un tumore raro neuroendocrino al pancreas. Inoltre, alcuni mesi fa, è stato ricoverato d’urgenza a causa di un’emorragia interna dovuta a due ulcere. Per questo, secondo il giornalista, l’ex giudice di X Factor dovrebbe condurre una vita meno frenetica: