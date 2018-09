Pomeriggio 5, Mercedesz Henger si difende dalle accuse dell’ex moglie di Lucas Peracchi: intervengono anche Barbara d’Urso e la madre Eva

Di Mercedesz Henger e Lucas Peracchi si è molto parlato recentemente. Il gossip sulla coppia, inoltre, è esploso soprattutto a seguito di alcune frecciatine lanciate sui social a Mercedesz da parte dell‘ex moglie di lui (Silvia). “Zia (Mercedesz, ndr), invece di forzarlo a far cancellare il passato sulla sua pelle, preoccupati di far cancellare il passato di tua madre” aveva scritto l’ex di Peracchi. Cosa l’aveva fatta arrabbiare? Forse il fatto che Lucas, in quei giorni, avesse deciso di rimuovere il tatuaggio a lei dedicato (mentre sui social Mercedesz immortalava tutto). Questo precedente, inevitabilmente, aveva spinto molti a sostenere che le parole di Silvia (quelle sopra citate) altro non fossero che delle accuse rivolte ad Eva Henger e figlia. Mercedesz, però, alla ragazza non ha mai risposto, almeno fino ad oggi. Come e quando? A Pomeriggio 5 dove, sostenuta da Barbara d’Urso e la madre, ha finalmente rotto il silenzio.

Barbara d’Urso difende Mercedesz ed Eva Henger dall’ex moglie di Lucas Peracchi: “Accuse gravissime”

Barbara d’Urso, dopo aver mostrato il messaggio dell’ex moglie di Lucas Peracchi, ha subito voluto chiarire la sua opinione. “Tu sei sicura che parlasse di te e tua madre?” ha chiesto a Mercedesz “Perché se fosse così sarebbe gravissimo”. La conduttrice, inoltre, sulla questione ha poi aggiunto: “Ogni tanto si sentono le persone che continuano a fare la morale”. In difesa della figlia ha parlato in fine anche Eva. L’ex naufraga, infatti, ha dichiarato: “Non è una cosa carina soprattutto perché Mercedezs ha sofferto, infierire su una ferita che è quasi ancora aperta è veramente da vigliacchi, non è da signora”.

Mercedesz Henger risponde alle accuse dell’ex moglie di Lucas Peracchi: Chiarire con lei? “Non mi interessa”

Quando la d’Urso ha chiesto a Mercedesz se fosse sicura che le accuse di Silvia fossero rivolte a lei e alla madre, la piccola Henger non ha avuto dubbi. “È palese che stesse parlando di me e mia madre” ha risposto. A Pomeriggio 5, inoltre, la figlia di Eva ha anche raccontato di aver letto sui social anche altre frecciatine presumibilmente a lei rivolte. In merito a ciò, però, ha voluto anche subito specificare: “Sono cose che riguardano lei e Lucas, io non c’entro assolutamente e soprattutto non c’entra mia madre, è un colpo veramente basso”. Con Silvia? “Non ho chiarito e neanche mi interessa. A me interessa vivermi la mia storia con Lucas, siamo molto felici”.