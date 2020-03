Pomeriggio 5, marito della Lessa: “Ridicolizzato tutto”, reazione di Barbara

Pomeriggio 5, il marito di Fernanda Lessa interviene per difenderla dopo le lacrime nella notte

Luca Zocchi, il marito di Fernanda Lessa, è intervenuto oggi a Pomeriggio 5 per difendere la moglie e spiegare il suo punto di vista. L’intervento è legato a quanto accaduto ieri sera, quando Alfonso Signorini ha condannato il comportamento di Antonella Elia, Valeria Marini e la stessa Fernanda, ma per motivi diversi. La Elia per lo spintone alla Marini, quest’ultima per aver agitato il rosario in faccia alla prima e infine Fernanda perché da giorni faceva il segno della croce vedendo Antonella. Un comportamento inaccettabile dal punto di vista di un cattolico, ma la Lessa ha spiegato di avere una sua religione e un suo credo. Fernanda ha spiegato che il suo è un modo di difendersi dalle persone che emanano energie negative, ma rimane non bello pregare in faccia a qualcuno e farsi continuamente il segno della croce, a prescindere dalle religioni.

Luca Zocchi a Pomeriggio 5: “Ieri sera ridicolizzato il credo di un popolo”

Gli opinionisti probabilmente hanno enfatizzato un po’ troppo la cosa parlando di magia nera da parte della Lessa, soprattutto per il rito del sale nella vasca, ma proprio per questo Luca oggi è intervenuto da Barbara. Queste le sue parole: “Credo che ieri sera sia stato ridicolizzato il credo di un popolo e di mia moglie. Lei è molto legata alle sue origini, gli Indios, è un popolo millenario. Determinate cose che lei fa, le fa per protezione da persone che per lei emanano negatività. Anche io mi attornio di persone che mi trasmettono positività, senza fare riti. Lei non potendo evitarle, per difendersi da queste negatività, si fa il segno della croce e prega”. E ancora ha aggiunto: “Ha fatto un bagno del sale, di purificazione. Si usa in tantissime parti del mondo, non lo trovo così grave. Stiamo parlando di positività e negatività. Basterebbe informarsi meglio prima di parlare. Ieri sera è stato ridicolizzato quello in cui lei crede”.

Barbara d’Urso non condivide il comportamento di Fernanda Lessa: le parole a Pomeriggio 5

Barbara in realtà lo ha subito fermato, dicendo che rispetta le religioni ma affermando che il modo in cui Fernanda ha agito è risultato violento. Ha poi detto che forse non è corretto parlare di negatività di una persona, perché può trattarsi semplicemente di carattere. Secondo la conduttrice inoltre è sbagliato fare il segno della croce in faccia a qualcun altro, magari può farlo in disparte perché comunque ognuno è libero di credere in ciò che vuole, ha ribadito. Barbara poi ha riportato lo stesso esempio di Signorini parlando di Mia Martini, ma Luca ha replicato: “Non andrebbero paragonate come storie. Stiamo parlando da un lato di energie, dall’altro di una che veniva additata di tutt’altro”.

Fernanda Lessa, il marito la difende a Pomeriggio 5 ma poi si arrende a Barbara

Il marito di Fernanda ha ancora aggiunto: “Mia moglie è fragile fino a un certo punto, ha un bel carattere. Quando la tocchi su determinate cose, come le sue radici e le ridicolizzi, diventa un problema. Credo che lei non immaginasse di fare nulla di male”. Barbara, che poi ha replicato a Pupo sul flirt, ha insistito dicendo che alcuni ragazzi vedendo Fernanda potrebbero imitarla e agire senza cognizione di causa, alla fine. Andrebbero in giro facendosi il segno della croce e gettandosi il sale alle spalle, senza magari conoscere il credo di Fernanda. Luca a questo punto si è arreso: “Posso capire quello che vuoi dire. Non voglio dire che Fernanda abbia ragione, voglio spiegare le sue intenzioni e la sua provenienza”.