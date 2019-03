Pomeriggio 5, la Marchesa contro Maria Monsé: rissa sfiorata dalla d’Urso

Pomeriggio Cinque, rissa sfiorata tra Maria Monsé e la Marchesa D’Aragona: le due arrivano quasi alle mani da Barbara d’Urso

Puntata movimentata oggi quella di Pomeriggio Cinque. Presenti in studio c’erano Daniela Del Secco Marchesa D’Aragona e Maria Monsè e, ancora una volta, gli animi delle due si sono riscaldati. La discussione, però, ad un certo punto è degenerata. La Marchesa, presa dall’ira, si è allora alzata dalla sua poltrona per raggiungere la Monsé e, cercando di strapparle dalle mani gli oggetti che la showgirl aveva portato con sé, si è letteralmente scagliata contro di lei. Lo scontro tra le due, se non bloccato da Barbara d’Urso, sarebbe sfociato in una rissa viste le premesse. Dopo alcuni attimi di confusione, comunque, tutto è ritornato al suo posto, anche se la conduttrice è apparsa molto infastidita dalla cosa.

Pomeriggio Cinque, Marchesa D’Aragona contro Maria Monsé: Barbara d’Urso non ci sta e si scaglia contro Daniela Del Secco

Il modo in cui Daniela Del Secco ha affrontato la discussione con Maria Monsé, lasciando che l’ira e la collera avessero la meglio sul confronto, non è per niente piaciuto a Barbara d’Urso. La conduttrice di Pomeriggio Cinque, dopo aver diviso le due donne, ha rimproverato la sua ospite. “Marchesa la prossima volta se lei si alza e fa questa sceneggiata non la invito più” ha affermato duramente e senza alcuna esitazione la d’Urso “A me queste cose non mi piacciono”. Questa volta il limite è stato superato ma, come abbiamo visto, la padrona di casa ha preso una chiara posizione: una cosa del genere, all’interno dei suoi programmi, non può e non deve ripetersi più.

Pomeriggio Cinque: il matrimonio di Maria Monsé scatena le polemiche

L’argomento che ha portato allo scontro la Marchesa D’Aragona e Maria Monsé sono state le critiche avanzate a quest’ultima nei confronti del suo matrimonio. Il volto noto di Non è la Rai, comunque, ha dimostrato di saper tenere testa ai suoi oppositori.