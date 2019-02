Il quarto matrimonio di Maria Monsè a Pomeriggio 5: tra gli invitati anche Tina Cipollari

Prima volta a Pomeriggio 5 per Tina Cipollari. Nonostante l’ex marito Chicco Nalli sia uno degli habitué del salotto di Barbara d’Urso, la Vamp non è mai apparsa nel programma di Canale 5. Almeno fino ad oggi, quando si è vista in collegamento, durante il matrimonio di Maria Monsè. L’opinionista di Uomini e Donne è stata invitata dalla showgirl siciliana insieme ad altri Vip quali: Simone Di Matteo, Lisa Fusco, Antonio Zequila, Emanuela Tittocchia. Il pubblico è però rimasto deluso: Tina è apparsa in camera sorridente e spensierata senza proferire parola. La Cipollari ha preferito lasciare spazio alla sposa Maria e alla figlia Perla Maria. Anche se il pubblico, giustamente, avrebbe voluto sentire l’opinione di Tina, come rimarcato sui social network.

Perché Maria Monsè si è sposata per la quarta volta

Maria Monsè ha sposato per la quarta volta il marito Salvatore, dal quale ha avuto 13 anni fa Perla Maria, ormai star di Pomeriggio 5 e Domenica Live. La coppia ha scelto di rinnovare i voti nuziali per festeggiare i 13 anni di matrimonio. Le famose nozze di pizzo, tanto che Maria e tutti gli invitati hanno scelto proprio questo tipo di materiale per i loro outfit. Il vestito della Monsè, inoltre, è stato disegnato personalmente dalla figlia Perla Maria, che sogna di diventare una stilista e una showgirl affermata.

Chi è Salvatore, il marito della showgirl Maria Monsè

Salvatore, il marito di Maria Monsè, è un imprenditore di Salerno di 52 anni. È attivo nell’ambito degli ascensori. Salvatore e Maria hanno avuto un vero e proprio colpo di fulmine nei primi anni Duemila e hanno saputo creare una famiglia felice e spensierata.