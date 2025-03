Pomeriggio 5, Marcella Bella con gli occhiali scuri: motivo (e scuse)

E’ andata in onda una nuova puntata di Pomeriggio 5 con la conduzione di Myrta Merlino che nella seconda parte del programma ha fatto un collegamento con l’artista Marcella Bella, reduce dal Festival di Sanremo. La cantante si è mostrata con un paio di occhiali da sole scuri che hanno incuriosito i presenti in studio e la conduttrice. Poco dopo le varie presentazioni, la diretta interessata non solo si è scusata ma ha anche rivelato il motivo che l’ha portata ad indossarli durante la diretta televisiva.

Marcella Bella e gli occhiali da sole in diretta

Myrta Merlino ha presentato e omaggiato Marcella Bella, la cantante che nell’ultimo periodo è tornata ad essere una tra gli artisti più ascoltati grazie alla sua partecipazione a Sanremo 2025. Il suo brano sta piacendo molto ed è un inno all’indipendenza e alla libertà della donna.

Oggi, in collegamento con lo studio di Pomeriggio 5 ha raccontato alcuni aneddoti sulla sua esperienza al Festival ma lo ha fatto senza mai togliersi gli occhiali da sole tanto da destare preoccupazione tra gli ospiti in studio. Con garbo ed eleganza che la contraddistinguono, però, la cantante non ha perso occasione di spiegare il motivo per cui li ha indossati. A quanto pare da giorni avrebbe contratto un’allergia agli occhi e pertanto la luce le dà fastidio.

Scuse in diretta

L’artista non solo ha spiegato il motivo degli occhiali ma si è anche scusata con tutti i presenti per tale fattaccio che l’ha costretta a non potersi mostrare senza filtri in diretta televisiva come, invece, è solita fare.

Il successo di Marcella Bella dopo Sanremo

Nonostante si sia classificata ultima a Sanremo 2025, Marcella Bella è soddisfatta del suo risultato e degli ottimi feedback ricevuti dal pubblico. La sua canzone Pelle Diamante è molto ascoltata ed considerata un inno alla libertà e all’indipendenza che spesso le donne dimenticano di avere nella propria vita. Il brano è diventato un testo di esempio e ironicamente anche un balletto virale su Tik Tok. Ancora una volta la musica l’ha resa migliore e non l’ha mai abbandonata neanche nel periodo più brutto della sua vita quando si è lasciata andare all’alcol.

Dopo 18 anni dall’ultima volta all’Ariston è felice e serena di come siano andate le cose. Non si perde d’animo e per lei la partecipazione al Festival è stata molto significativa, ha tracciato la sua rinascita sia da un punto di vista umano che professionale. Ora sono tanti i progetti a cui vuole dedicarsi.