Pomeriggio 5, ‘magia’ Merlino: d’Urso sparita dal servizio, proteste

Nonostante Barbara d’Urso stia ben lontano dall’Italia e in viaggio per le più grandi città europee, in realtà, la conduttrice continua ad essere una presenza ingombrante a Pomeriggio Cinque. L’ultimo esempio risale alla puntata di ieri, 9 ottobre, del talk show di Canale 5. Durante l’appuntamento pomeridiano, Myrta Merlino si è occupata della vicenda del principe Giacomo Bonnano di Linguaglossa, un argomento ampiamente trattato dalla d’Urso negli anni. La storia e caduta del principe, il cui ricco patrimonio è stato speso in regali di lusso e versamenti dalla modella Tanya Yashchanka, infatti, è stata protagonista di diversi puntate condotte da ‘Barbarella’.

Per questo, durante il servizio andato in onda ieri pomeriggio, sono apparsi vecchi filmati del programma sulla questione. Peccato che, però, Barbara d’Urso è stata accuratamente tagliata dai video, così da non farla apparire nel programma. Un gesto che ha scatenato una forte polemica sui social, considerato da diversi utenti irrispettoso verso il lavoro della presentatrice. Inoltre, in tanti hanno commentato con ironia le scelte autoriali prese dalla Merlino e i suoi collaboratori, che starebbero riciclando i tanto criticati ospiti e casi trattati dalla d’Urso per tanti anni, nel tentativo di risollevare gli ascolti.

L’ironia della sorte vuole, poi, che, proprio la settimana scorsa, la Mediaset avesse ringraziato pubblicamente Myrta Merlino, complimentandola per aver dato “un’impronta più giornalistica” al programma. Delle dichiarazioni che stonano un po’ con i servizi trasmessi recentemente e che hanno suscitato la reazione ironica dei fan del programma e della d’Urso. Insomma, sembrano proprio non avere fine le critiche per questa nuova edizione di Pomeriggio Cinque, complice anche l’incomprensibile ‘damnatio memoriae’ che starebbero cercando di attuare verso la vecchia padrona di casa, Barbara d’Urso.

Pomeriggio Cinque: crollano gli ascolti

Nel frattempo, continuano a cadere a picco gli ascolti di Pomeriggio Cinque. Myrta Merlino non sta riuscendo a reggere la forte concorrenza con Alberto Matano e La Vita in Diretta e, proprio lunedì 9 ottobre, c’è stato un nuovo crollo degli ascolti. Durante il pomeriggio, infatti, il talk è riuscito a segnare solamente il 15,61% di share nella prima parte e il 13,04% nella seconda, raccogliendo in totale poco più di 1 milione di telespettatori.