Pomeriggio 5: litigata in studio! Volano minacce e Myrta interviene

Momenti di fuoco a Pomeriggio 5: nello studio di Myrta Merlino si scatena una litigata tra gli opinionisti Sara Manfuso e Raffaello Tonon. La conduttrice deve intervenire per fermarli, ma anche lei non si risparmia e si butta nella mischia. Qual è la causa di questo scontro? Le dichiarazioni di Ambra Angiolini.

Proprio questa mattina vi abbiamo raccontato la vicenda di Ambra Angiolini: l’attrice e conduttrice, ex bambina prodigio di Non È La Rai e Generazione X oggi ha fatto una confessione su un tema importante. Ha raccontato infatti di aver sofferto di disturbi alimentari quando da adolescente, tutti i giornali la sbeffeggiavano per aver preso un po’ di peso. Pesava 55 kili, aveva 17 anni, oggi non ci vediamo niente di strano ma 30 anni fa, le cose erano molto diverse e gli standard di bellezza erano altri. Ne hanno parlato a Pomeriggio 5 e sono volati coltelli.

“Stai molto attento a ciò che dici!” Manfuso e Tonon vanno fuori dai gangheri

Quello che era partito come un servizio che puntava tutto sulla sensibilizzazione al tema dei disturbi alimentari, è presto diventato uno scontro a chi la spara più grossa. Myrta Merlino ospita in studio Sara Manfuso, Raffaello Tonon e Ludovica Frasca (l’unica che non è scesa in guerra). Insieme parlano della confessione di Ambra: le ragazze di ogni generazione vengono influenzate dai giornali e dalla televisione sulla loro immagine e spesso succede quello che è successo ad Ambra. Peccato però che in studio non tutti siano d’accordo: Tonon parte per una tangente assurda e in pratica dice che non bisogna sempre dare la colpa agli altri, ai giornali o agli standard di bellezza, se Ambra era grassa era colpa sua e doveva dimagrire e basta! E se aveva un problema doveva chiedere aiuto! Giustamente, queste dichiarazioni assurde hanno fatto saltare i nervi alle altre ospiti.

Sara Manfuso a momenti si alza dalla sedia e urla a Tonon che non può assolutamente permettersi di dire cose così pericolose ed offensive, con tanto di ”Stai attento a te!”. Interviene a questo punto Myrta, perché gli animi si sono veramente scaldati, con Raffaello ben poco lucido che sminuiva il problema e con Sara che lo minacciava. La conduttrice però non si fa portatrice di calma, non seda la rissa ma ci si butta in mezzo, anche lei incolpando Tonon di dire cose fuori di testa e potenzialmente dannose per le persone all’ascolto.