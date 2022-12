Marco Bellavia, ospite il 6 dicembre a Pomeriggio 5 da Barbara D’Urso, è tornato a parlare di quanto gli è accaduto nella Casa del Grande Fratello Vip. l’ex conduttore di Bim Bum Bam ha subito del bullismo da parte dei suoi compagni che lo hanno talmente messo in crisi da fargli decidere di abbandonare la casa. Impossibile dimenticare le sue difficoltà nella Casa di Cinecittà e il trattamento freddo e denigratorio che gli altri gli è stato riservato.

La d’Urso gli ha chiesto come ha reagito il figlio Filippo alla vista delle immagini che lo ritraevano in forte difficoltà: “Filippo si è accorto ma non come si sono accorti tutti gli altri perché poi lui non guarda tanta televisione. Devo dirti la verità non guardava neanche troppo il Grande Fratello. Seguiva i miei social. E sua mamma ci ha aiutato un po’ a gestire questa cosa. Lui ha percepito, ha visto, lo ha vissuto e ormai è abbastanza grande e ha capito cosa è successo”.

Bellavia, quando la conduttrice campana gli ha chiesto chi lo avesse ferito di più al GF Vip, ha risposto senza fare nomi perché “altrimenti dovrei farne una sfilza.“. “Accipicchia”, la reazione della d’Urso. Marco ha proseguito: “Di alcune persone che già conoscevo da tempo e da anni non me lo sarei mai aspettato. Mi sono reso conto della gravità dopo aver visto i video. I ragazzi, che io non conoscevo, sono stati più solidali con me”.

Oggi però ha dichiarato di stare bene e di non avere nessun problema come invece in molti gli hanno ‘diagnosticato’. Marco ha sostenuto di aver avuto un problema nella Casa del GF Vip che però non si è protratto una volta uscito. Ha parlato con uno psichiatra per capire da cosa fosse dipesa la crisi che ha avuto e tutto sarebbe riconducibile alla mancanza di sonno:

“Ho fatto uno studio con uno psichiatra che mi ha detto esattamente cos’è successo. Ho avuto un problema fisico e mentale nella Casa perché non ho dormito, ho sbagliato ad approcciarmi alla Casa, proprio fisicamente. Ho dormito poco negli ultimi quattro giorni che sono stato nella Casa e non riuscivo più a ragionare, come se fossi ubriaco. Il non dormire mi ha scatenato queste cose allucinanti, quasi crisi incomprensibili”.

Inoltre ha smentito di aver avuto problemi prima del programma. Si era vociferato che potesse essere stato colpito da una forma acuta di depressione. Nulla di tutto ciò, ha assicurato l’ex volto di Bim Bum Bam. Tutto è nato quindi nel reality dove ha iniziato ad avere attacchi di panico e attacchi di ansia molto intensi che lo hanno portato ad uno scompenso emotivo. Bellavia ha aggiunto che quello che gli è capitato “è molto peggio della depressione. La depressione dura del tempo, io ho avuto una cosa molto forte in quei giorni”.

Non si è fatto accenno agli atti di bullismo avuti dai suoi compagni nello specifico. Né di Ginevra Lamborghini squalificata per la sua frase: “Si merita di essere bullizzato” e del suo imminente rientro nella Casa. Lunedì 12 dicembre infatti la sorella di Elettra rientrerà per una settimana nella Casa più spiata d’Italia. La scelta ha scatenato molte polemiche. Ex gieffini squalificati in passato hanno detto la loro, come Stefano Bettarini, e hanno attaccato Alfonso Signorini e il programma dicendo che si fanno “figli e figliastri“. Ma anche il pubblico che segue il reality, in gran parte, non è stato d’accordo con questa decisione autoriale.