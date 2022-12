GF Vip, caso Ginevra: furia di Stefano Bettarini e Salvo Veneziano

La scelta di far rientrare nella casa la sorella di Elettra Lamborghini ha scatenato le ire dei due ex concorrenti

La puntata del Grande Fratello Vip di ieri sera si è conclusa con una sorpresa a dir poco clamorosa che ha fatto arrabbiare non poco i fan della trasmissione di Alfonso Signorini. Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra, ha annunciato come se nulla fosse (l’ha chiamata “vacanzina”) che sarebbe presto entrata in quarantena per poter rientrare nella casa a partire dalla puntata in onda la prossima settimana, lunedì 12 dicembre.

Le ragioni dietro alla scelta da parte della produzione sono chiare: gli autori vogliono creare nuove dinamiche intorno ad Antonino Spinalbese, il vero latin lover di questa edizione, che in passato aveva palesemente flirtato anche con Ginevra (oltre che con Giaele) e in questi giorni sta intrattenendo rapporti intimi con Oriana Marzoli.

La decisione del programma di Signorini, ad ogni modo, ha comprensibilmente fatto imbestialire il popolo del web, che ha permesso al nome di Ginevra di schizzare in cima ai trending topic di Twitter, e non certo per i motivi più nobili. Al di là dei fan dei Gin Tonic, sono in tanti a considerare il rientro di Ginevra nella casa una decisione sconsiderata e molto grave.

Ginevra Lamborghini, infatti, non è semplicemente stata eliminata dal gioco, ma bensì squalificata. Tutti ricorderanno le frasi indegne pronunciate nei confronti di Marco Bellavia (“Si merita di essere bullizzato” aveva dichiarato) che le erano valse un bel calcio nel sedere. Eppure, nel caso di Ginevra Lamborghini è stato applicato il classico principio dei “due pesi, due misure”. E chi in passato ha subito lo stesso trattamento si è a questo punto sentito in dovere di sfogarsi nel merito.

Salvo Veneziano e Stefano Bettarini furiosi contro il GF Vip per il rientro di Ginevra

La vippona, va detto. rienterà in casa per una sola settimana, giusto il tempo per smuovere un po’ le acque. Ma a Bettarini e Salvo Veneziano il reality non concesse nemmeno di rientrare in studio. Ecco il motivo dietro alla furia dei suoi ex concorrenti (entrambi squalificati dal GF VIP) che sui social si sono sfogati con dure parole.

Stefano Bettarini, rispondendo ad un commento, ha scritto:

“Chi si aspettava da te, conduttore e condottiero, uomo che aveva grandi responsabilità verso il pubblico sovrano, imparzialità e coerenza, avresti dovuto dare il giusto esempio. Tu saresti dovuto essere più al di sopra delle parti. Tu che a seconda della direzione del vento sventoli come una bandiera. Saresti dovuto essere coerente con te stesso, era tuo dovere farlo, a favore di verità e giustizia. Tu che ti sei prestato e chinato al gioco dei potenti, tu e soltanto tu, che ancora una volta hai dimostrato, se mai ve ne fosse bisogno, di essere abilissimo a pescare nel torbido per accaparrare consensi, tu che sei passato costantemente dove l’acqua era più bassa. Tu che a più riprese mi hai attaccato dall’alto di una telecamera e senza mai darmi un diritto di replica, atteggiamento di una bassezza infinita, ma d’altronde lo so ti piace vincere facile. Ci si confronta con gli stessi strumenti. Ma questo vale per chi ha la pall.. Infine hai riempito pagine e pagine di una tv orrenda. Tu e sempre tu, il grande escluso ed il solo squalificato di questo pazzo circo che è stato il GF Vip. Mai più con te, unica soluzione saggia che possa prendere la rete.”

Altrettanto duro Salvo Veneziano, cacciato per dei commenti sessisti su Elisa De Panicis e Paola Di Benedetto: