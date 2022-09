Pomeriggio 5, la scelta Mediaset per “spingere” il ritorno d’Urso

Su Canale 5 cambierà la programmazione da lunedì 5 settembre, giorno in cui tornerà in onda Carmelita nel pomeriggio

Pomeriggio 5 tornerà in onda lunedì 5 settembre 2022 e la programmazione cambierà per avere un buon inizio di stagione. Il programma pomeridiano di Barbara d’Urso ha faticato anche nella passata stagione contro La Vita in Diretta di Alberto Matano, ma pare che Mediaset sia intenzionata a fare in modo che ci sia un traino non indifferente. Lo scopo è quello di avere un pubblico ampio di un programma precedente e spingerlo a restare sintonizzato su Canale 5, proprio per l’inizio di Pomeriggio 5.

Se la programmazione dovesse restare così com’è allora sarebbe la soap opera Un altro Domani a fare da traino a Carmelita. La soap però non è tra le più seguite dell’estate, al contrario dell’altra novità 2022 che invece sta appassionando gli spettatori. Si tratta di Terra Amara, che vanta più di due milioni di spettatori e oltre il 20% di share (qui gli ascolti di ieri). Un altro Domani ieri è stato seguito invece da circa 1.300.000 spettatori con uno share del 17.9%.

Per questo motivo in casa Mediaset hanno ben pensato di invertire l’ordine di Un altro Domani e Terra Amara. Davide Maggio ha inoltre fatto sapere che probabilmente è stata la stessa Barbara d’Urso a premere affinché avvenisse questo scambio. La conduttrice insomma preferisce Terra Amara prima di Pomeriggio 5 anziché Un altro Domani.

Il cambio della programmazione era previsto per lunedì 5 settembre, giorno in cui tornerà Pomeriggio 5, ma in realtà sta accadendo già oggi. Dopo Una Vita è andato subito in onda Un altro Domani, che terminerà alle 16,30 circa. Terra Amara da lunedì andrà in onda alle 16,30 e fino alle 17,25 quando prenderà la linea Barbara d’Urso. Se questo cambio di programma favorirà senz’altro Pomeriggio 5, lo stesso si potrà dire di Terra Amara? I fan della soap si sintonizzeranno a qualsiasi orario oppure quella delle 14,45 era la collocazione giusta? Si scoprirà nelle prossime settimane.

Pare inoltre che la conduttrice avrebbe chiesto di tenere la soap opera su Zuleyha e Yilmaz per tutta la stagione ma su questo non potrà essere accontentata. Terra Amara verrà sospesa e tornerà in onda alle 14,10 quando Una Vita terminerà la sua corsa.