Ascolti tv ieri: Poli Opposti, La Mantide e Power Hits, tutti i dati

Niente da fare per Canale 5: l’ultimo mega appuntamento con La Mantide non è riuscito a portare in alto l’asticella degli ascolti tv di ieri 31 agosto 2022. Si è conclusa la miniserie scelta da Mediaset per queste sere di fine agosto ma ieri sera senza sfondare il tetto del milione di spettatori. Anche lo share è rimasto sotto al 10%. Rai Uno invece ha puntato sui film e scegliendo Poli Opposti, con Luca Argentero e Sarah Felberbaum, è stato il canale più visto della prima serata. Da segnalare anche l’appuntamento con i Power Hits di RTL 102.5 come anche dei Mondiali di Pallavolo maschile su Rai 3. Di seguito tutti gli ascolti tv di ieri relativi al prime time:

Rai Uno – Poli opposti: 2.392.000 spettatori e il 16.1% di share;

Canale 5 – La Mantide: 904.000 spettatori e il 9.6% di share;

Rai Due – Mai fidarsi di una bionda: 693.000 spettatori e il 4.3% di share;

Italia 1 – 2 Fast 2 Furious: 1.097.000 spettatori e il 7.1% di share;

Rai Tre – Mondiali Pallavolo Maschile: Italia-Cina: 861.000 spettatori e il 5.3% di share;

Rete 4 – Controcorrente – Prima Serata: 693.000 spettatori e il 5.4% di share;

La7 – La Corsa al Voto: 470.000 spettatori e il 3.1% di share;

TV8 – RTL 102.5 Power Hits Estate: 519.000 spettatori e il 3.6% di share;

Nove – Attacco al Potere: 443.000 spettatori e il 3% di share.

Ascolti tv mercoledì 31 agosto 2022: il pomeriggio e il preserale

Canale 5 – Terra Amara: 2.103.000 spettatori e il 21.88% di share;

Rai Uno – Sei Sorelle: 885.000 spettatori e l’11.95% di share;

Canale 5 – Un altro Domani: 1.374.000 spettatori e il 17.90% di share;

Rai Uno – Estate in Diretta: 1.267.000 spettatori e il 16.34% di share;

Canale 5 – Le Sfide del Cuore: 978.000 spettatori e il 13.1% di share;

Rai Uno – Reazione a Catena: 3.439.000 spettatori e il 26.58% di share;

Canale 5 – Caduta Libera: 2.250.000 spettatori e il 18.14% di share;

Rai Uno – Techetechetè: 3.495.000 spettatori e il 20.19% di share;

Canale 5 – Paperissima Sprint: 2.478.000 spettatori e il 14.30% di share;

Rai Tre – Un Posto al Sole: 937.000 spettatori e il 5.6% di share.

Ascolti della mattina di mercoledì 31 agosto 2022