Pomeriggio 5, la rivista di Barbara D’Urso: prezzo, contenuti e rubriche

By

Barbara D’Urso lancia la nuova rivista di Pomeriggio 5

Barbara D’Urso, la regina del pomeriggio di Canale 5 è pronta a lanciare una novità che sicuramente sarà gradita dall’intero pubblico di Pomeriggio 5. Attraverso un comunicato, infatti, proprio nelle scorse ore, la produzione del programma pomeridiano ha reso nota la notizia dell’uscita di un magazine. Ebbene si, dopo essere entrata nei cuori e nelle case degli italiani, la D’Urso è adesso in procinto di farsi leggere sulla nuova rivista di Pomeriggio 5. Un settimanale popolare, semplice e diretto, cosi definito dallo stesso comunicato ufficiale che, regalerà ai lettori rubriche, consigli e tante notizie.

Il comunicato ufficiale dell’uscita del magazine di Pomeriggio 5

Questo il comunicato ufficiale che rende nota la notizia su tutto il web: “Da giovedì 25 ottobre arriva in edicola il magazine di Pomeriggio Cinque, un nuovo settimanale che nasce dalla trasmissione più amata del pomeriggio televisivo italiano. Semplice, popolare, diretto: la rivista rispecchierà in pieno lo stile del programma condotto da dieci anni da Barbara D’Urso. Al centro del periodico, non solo gli argomenti che ogni giorno trovano posto nel contenitore di Canale 5 ma molto di più”.

Da giovedì 25 ottobre 2018 in edicola il nuovo magazine di Pomeriggio Cinque

I temi trattati dalla rivista saranno: televisione, sentimenti, moda, bellezza, cucina, salute, attualità, storie, personaggi. Continua il comunicato: “Moderno, graffiante, popolare. Con una inedita veste grafica, semplice ma al contempo ricca. La rivista accoglie al suo interno una grande varietà di storie, gossip, notizie e celebrità. Inoltre, nel magazine trovano posto anche numerose rubriche, tra cui anche lo stile secondo Jonathan Kashanian, i consigli di bellezza di Karina Cascella e la posta del cuore di Francesca Cipriani“. La rivista è curata da Fivestore, divisione editoriale di Mediaset. Il primo numero del magazine sarà disponibile in ogni edicola a partire da giovedì 25 ottobre al prezzo di euro 1,50.