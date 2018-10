Barbara d’Urso al settimo cielo: arriva il giornale di Pomeriggio 5

Barbara d’Urso, arriva la rivista di Pomeriggio 5: tutti i dettagli

Grandi novità in vista per Barbara d’Urso. La conduttrice di Canale 5 è inarrestabile. Da ormai diversi anni è divenuta una delle regine della televisione italiana. Come tutte le persone di grande successo, anche lei continua a raccogliere innumerevoli approvazioni e critiche allo stesso tempo. Oggi, Blogo ci rivela una inaspettata anteprima nei riguardi della presentatrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live. Non solo sul piccolo schermo, la donna pare pronta ad approdare (nuovamente) anche in edicola. Da diversi giorni, sui profili social della diretta interessata è iniziato un curiosissimo countdown. Solo ora scopriamo a cosa si riferisce il conto alla rovescia dell’amatissima Carmelita.

Pomeriggio 5 in edicola con una nuova rivista: le novità di Barbara d’Urso

Nessuna ospitata nella speciale puntata del Grande Fratello Vip attesa per Giovedì 25 Ottobre 2018. A quanto pare, le novità sono ben altre. Barbara d’Urso pare sia pronta a lanciare per la primissima volta il magazine dedicato a Pomeriggio 5. La trasmissione pomeridiana di Canale 5 pare sia pronta ad arrivare in edicola con grandi e nuove esclusive e non solo. Una grande novità, che senza dubbio interesserà i milioni di telespettatori che ogni pomeriggio restano incollati alla tv per seguire la d’Urso. Ricordiamo che questo non è un vero e proprio debutto per la bella Barbara. La conduttrice provò infatti a lanciare la rivista mensile B già diversi anni fa.

Barbara d’Urso, esce il giornale di Pomeriggio 5: grandi novità

Pomeriggio 5 e Domenica Live continuano a portare grandissimi successi e soddisfazioni. Ora, la d’Urso è anche pronta all’attesissimo ritorno de La Dottoressa Giò. Vedremo ora se il giornale dedicato al talk-show in onda dal Lunedì al Venerdì su Canale 5 riceva un qualche tipo di riscontro da parte dei lettori italiani. Nel frattempo, si attendono ancora notizie, conferme e/o smentite riguardo la presunta partecipazione di Barbara alla speciale puntata del GF Vip in onda Giovedì 25.