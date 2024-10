Pomeriggio 5, inviato smonta Merlino: dissenso plateale (video)

Myrta Merlino ha toppato a Pomeriggio 5 e la reazione allo scivolone della conduttrice da parte dell’inviato Mediaset a Gerusalemme Elia Milani è stata di dissenso plateale. Nel corso della puntata in onda martedì 1 ottobre, come a volte accade, Merlino ha riferito delle notizie dell’ultima ora, scompaginando la scaletta. In questo frangente ha voluto informare i telespettatori sulle news provenienti dal Medio Oriente, dove la situazione relativa alla guerra sta precipitando. Peccato che non abbia capito precisamente cosa stesse succedendo tanto che Milani, quasi certamente pensando di non essere ripreso in quel momento, ha cominciato a scuotere il capo e a dire “noo, noo”, per via del fatto che la collega stava riferendo informazioni non perfettamente aderenti alla verità

“Forti esplosioni in atto a Tel Aviv, è un attacco Iraniano a Israele dopo l’uccisione del leader di Hezbollah”, ha scandito Myrta Merlino. Un’informazione sbagliata in quanto a Tel Aviv, più precisamente a Jaffa, si sono verificate sì esplosioni, ma si è trattato di un attentato terroristico sul posto non di matrice iraniana. La conduttrice invece ha parlato di attacco dell’Iran. Vero che quest’ultimo ha lanciato una marea di missili su Israele, ma i fatti di Jaffa di cui ha parlato la Merlino non hanno a che fare con tale attacco. Per questo l’inviato Milani ha scosso platealmente il capo, smontando ‘plasticamente’ la narrazione fornita dalla padrona di casa di Pomeriggio 5. L’inviato ha poi preso parola, spiegando nel dettaglio la situazione in Medio Oriente.

🔴 Ultima ora: imminente l'attacco iraniano ad Israele Tutti gli aggiornamenti in diretta a #Pomeriggio5 pic.twitter.com/ptFzl4U8RW — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) October 1, 2024

Naturalmente i gesti di Milani mentre stava parlando Myrta Merlino non sono passati inosservati al pubblico. Qualcuno si è precipitato sui social ed ha criticato la conduttrice e pure il programma, affermando che o si parla di cose serie oppure tanto vale andare avanti ad affrontare argomenti leggeri senza voler strabordare.

C’è però da spezzare una lancia a favore della giornalista: quando accadono fatti di un certo tipo, quasi sempre le prime informazioni che arrivano sono frammentarie e non del tutto semplici da ‘maneggiare’. Opportuno anche ribadire che Milani è vero che con il suo atteggiamento ha ‘smontato‘ in quel momento la conduttrice, ma è quasi sicuro che non abbia voluto farlo apposta. Semplicemente credeva di non essere ripreso.