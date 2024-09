GF Merlino furiosa con Beatrice Luzzi: la replica fiume dell’attrice

Voilà! Ecco il primo botta e risposta interessante orbitante attorno al Grande Fratello. Naturalmente c’è di mezzo Beatrice Luzzi, ingaggiata da Alfonso Signorini come opinionista proprio per mettere un po’ di pepe nelle dinamiche della Casa più spiata d’Italia. Pronti via, l’attrice ha subito compreso in che modo far fruttare il suo ruolo. Risultato? Ha fatto inalberare tutti a Pomeriggio 5, nella puntata in onda mercoledì 25 settembre. Contro la Luzzi si sono schierate in modo aperto e agguerrito Myrta Merlino, Vladimir Luxuria e Stefania Orlando. L’ex volto di Vivere ha controreplicato a stretto giro, con una serie di Storie Instagram. Alé, un po’ di can can!

Riassumendo rapidamente: nell’ultima diretta in prime time del GF, Luzzi ha valutato l’atteggiamento di Shaila Gatta nella Casa non consono. In particolare ha sostenuto che la ragazza non si stia comportando correttamente con alcuni uomini in gioco. Motivo? Assumerebbe comportamenti, dal suo punto di vista, troppo provocanti. Così l’opinionista: “La donna è libera, ma in una situazione del genere la sua libertà finisce dove la provocazione diventa irrispettosa nei confronti dei maschi che sono lì e devono controllare degli impulsi inevitabili e naturali”. Apriti o cielo! Su tale esternazione i volti intervenuti a Pomeriggio 5 sono andati a nozze.

Attacchi a Beatrice Luzzi a Pomeriggio 5: Merlino agguerrita

La prima ad attaccare Luzzi è stata la conduttrice Myrta Merlino: “Facciamo ogni giorno battaglie su battaglie per la libertà delle donne e poi si fanno gli stessi discorsi di 50 anni fa? Di quando si dava la colpa alle minigonne se una ragazza veniva stuprata? Gli uomini hanno istinti, ma anche noi ce li abbiamo ma mica siamo animali, ci sappiamo controllare!”

Stefania Orlando ha avallato ciò che ha detto la padrona di casa del talk show, affermando che è fuori luogo parlare di istinti e pulsioni. Quindi l’affondo di Vladimir Luxuria che ha detto che il maschilismo “negli uomini è preoccupante ma nelle donne è raccapricciante. Una donna, in questo caso un’opinionista, dice che una donna solo perché balla provoca. Allora giustifichi le reazioni d’istinto degli uomini. Ma sono gli uomini che devono reprimere certe reazioni, non possono trasformarsi in molestie”.

Beatrice Luzzi risponde alle critiche di Myrta Merlino & Co

Dopo quanto accaduto a Pomeriggio 5, Beatrice Luzzi è spuntata su Instagram, confezionando diverse storie in risposta ai biasimi che le sono stati rivolti. L’opinionista ha contestato punto per punto le critiche da cui è stata colpita:

“Carissime colleghe sono felice di suscitare con le mie riflessioni sempre il vostro interesse ed essere sempre citata come esempio divisorio. Volevo chiarire il mio pensiero. Intanto avevo premesso che si parla di una Casa dove si vive 24 ore su 24 come una grande famiglia per giornate, settimane e mesi sotto gli occhi delle telecamere di gente di tutti i tipi che guarda. E questo non è un piccolo dettaglio. Perché un conto è che uno si prende delle libertà a casa propria, o in una discoteca o magari in un locale e quindi le persone a cui queste libertà sono rivolte hanno la possibilità di accoglierle, approfondirle o invece rifiutarle. In quella Casa i condizionamenti sono molti e quindi questa libertà fino in fondo non esiste. Quindi partiamo da questo presupposto”.

L’opinionista del GF ha proseguito, continuando a difendere la propria posizione e non facendo un passo indietro su quanto esternato sul comportamento di Shaila Gatta:

“Secondo, il concetto che io ho espresso è che la libertà della donna finisce laddove comincia quella dell’uomo. E soprattutto anche la sua dignità. Quindi stiamo parlando del rispetto che si vuole per le donne e il rispetto che noi donne dobbiamo agli uomini. Strusciarsi in quel modo sopra a un uomo, il quale data la situazione in cui sta non può reagire liberamente e magari poi il pomeriggio prima strusciarsi su un altro e la mattina dopo preannunciare di strusciarsi su un terzo, secondo me non è prettamente libertà”.

“Io la chiamerei piuttosto mancanza di rispetto, un po’ per se stessi, un po’ per l’uomo che diventa in questo modo oggetto. Questa è la mia riflessione. Se noi donne pretendiamo rispetto per noi, secondo me dobbiamo darlo anche agli uomini”, ha concluso l’attrice.

Caso chiuso o Signorini tornerà sul caso?

Avranno altri strascichi le parole della Luzzi? Non è escluso che Alfonso Signorini, nella prossima puntata in prima serata, possa continuare a trattare la questione. Senza dubbio sono previsti nuovi scontri tra l’opinionista e Shaila Gatta.