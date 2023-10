Pomeriggio 5, Heidi e il padre: Bernardini De Pace, “chi ha ragione”

By

Il Grande Fratello 8, nel corso della puntata di lunedì 16 ottobre, è stato scosso dalla vicenda che ha visto protagonisti Heidi Baci e suo padre. L’uomo è entrato nella Casa più spiata d’Italia, condannando pesantemente il rapporto tra la figlia e l’attore Massimiliano Varrese. A colpire i toni duri del genitore che, senza mezzi termini, ha detto ad Heidi di troncare rapidamente qualsivoglia legame con l’interprete. La ragazza ha accusato il colpo a tal punto che prima è scoppiata in lacrime e poi ha deciso di abbandonare il reality show. Nella notte infatti è arrivato il comunicato del GF che ha informato dell’addio al gioco di Heidi. La questione è stata dibattuta a Pomeriggio Cinque, dove Myrta Merlino ha ospitato la celebre avvocatessa Annamaria Bernardini De Pace.

La Merlino ha introdotto il tema, spiegando che il padre di Heidi ha lasciato intendere a chiare lettere alla figlia 26enne di non azzardarsi ad approfondire la conoscenza con Varrese, 47 anni. Uno dei motivi per cui il genitore non vedeva di buon occhio il rapporto tra Heidi e l’attore è stata proprio la differenza di età, oltre ad alcuni atteggiamenti controversi assunti dallo stesso Massimiliano. Bernardini De Pace con chi si è schierata? Totalmente contro il padre della giovane concorrente del GF:

“Sono rimasta allibita che nel 2023 ci sia ancora un padre che si permette di fare una scenata e di dire le cose che ha detto a una ragazza davanti a tutta l’Italia mortificandola in un modo tremendo. Siamo tornati indietro di 50 anni”.

Cosa ha detto il padre di Heidi

Nel corso dell’ultima diretta del GF il padre di Heidi ha avuto un confronto duro con la figlia. L’uomo ha detto di essere rimasto addirittura “sbalordito, scioccato e devastato” per le dinamiche che hanno coinvolto la Baci nel reality. E ancora, ha parlato di “pugnalate al cuore”, oltre ad aggiungere di non riconoscere più la figlia 26enne. L’episodio ha fatto parecchio discutere, divenendo dibattuto sia in alcuni show televisivi sia sul web.

Nella Casa gli inquilini hanno fatto ‘blocco’, ritenendo inopportuno il comportamento del genitore. Sui social, invece, tantissimi utenti hanno considerato le azioni del padre della 26enne giuste e atte a tutelare la figlia. Intanto Signorini un po’ gongola: finalmente si è accesa qualche miccia nel reality dopo settimane di sbadigli.