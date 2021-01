Pomeriggio 5, Guenda Goria inedita: stop Telemaco, s’apre il capitolo Nardi

Stamattina il magazine Chi, nell’ultimo numero in edicola, ha pubblicato delle foto in cui Filippo Nardi e Guenda Goria sono apparsi affiatati tra le strade di Milano. E pensare che il britannico è colui che si è guadagnato la squalifica in tempi record al GF Vip per aver pronunciato frasi tutt’altro che felici verso Maria Teresa Ruta, la madre di Guenda. Ma tant’è! Quindi? Che succede? E Telemaco? L’uomo per cui tanto la pianista ha penato non c’è più nella sua vita? A tutto questo ha risposto la diretta interessata, intervenendo nella puntata odierna di Pomeriggio Cnque, salotto orchestrato da Barbara d’Urso.

La conduttrice campana ha mostrato a tutto schermo gli scatti del magazine Chi a Guenda che si è affrettata a spiegare che ha incontrato Filippo proprio grazie alla d’Urso. I due infatti hanno popolato il noto ascensore di ‘Domenica Live’, per chiarirsi in merito alla vicenda della cacciata del GF Vip che ha coinvolto, come parte offesa, la Ruta. Evidentemente, però, c’era bisogno di un ulteriore chiarimento. Così Nardi ha invitato la Goria a prendere un caffè in quei di Milano.

A far mormora il gossip l’atteggiamento in cui sono stati paparazzati i due, che sono stati immortalati a braccetto e mentre si davano un bacio (presumibilmente sulla guancia e non in bocca) . “Lui ci teneva a chiarire con me privatamente…”, ha aggiunto la pianista. E Telemaco? Bye bye. “In questo momento è in Egitto. Ci siamo presi una pausa, durante le festività è stato lontano da me e io sono stanca di stare da sola”. Insomma, se non è un addio definitivo poco ci manca.

La d’Urso ha però voluto vederci più chiaro sul legame con Nardi. Ed è qui che Guenda ha aperto un capitolo dove ha detto e non detto: “Si sa che il mio genere di uomini sono più grandi”. Stiamo parlando di un nuovo flirt? “Per il momento no, non è scattato quel tipo di intimità”. La risposta della Goria che, però, non si è affatto pronunciata con decisione…

E infatti, Vladimir Luxuria, che era collegata con il salotto d’ursiano, lo ha captato subito. “Per quello che è accaduto con tua mamma per te sarebbe difficile in questo momento confessare un sentimento per lui, ma…”. Cala il sipario, tempo scaduto. Barbara deve lanciare la pubblicità e la slot si conclude. Non c’è dubbio, però, che la faccenda non si concluderà qui.