Pomeriggio 5, Giulio Pretelli non si presenta: Barbara bacchetta Pierpaolo

Giulio Pretelli ha mantenuto la promessa fatta a suo fratello Pierpaolo al GF Vip 5. Ieri sera i due fratelli si sono confrontati attraverso la Glass Room e l’ex velino non ha nascosto tutta la sua delusione per il comportamento della sua famiglia. Pierpaolo ha detto più volte negli ultimi giorni che prima di entrare nella Casa aveva chiesto alla sua famiglia di non rilasciare interviste e di non presenziare nei salotti televisivi. Ha motivato questa sua richiesta dicendo che i suoi genitori e suo fratello non appartengono al mondo della tv e non ne conoscono le dinamiche, quindi era molto probabile che si lasciassero prendere un po’ troppo. O che cadessero in tranelli che alcuni opinionisti, ben preparati e pungenti, sanno tendere.

Ieri sera Pierpaolo ha ribadito questa richiesta a suo fratello, che intanto aveva rilasciato due pesanti interviste parlando di Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi. Il confronto al GF Vip non è finito benissimo: Giulio ha avuto una crisi di pianto in diretta, che pare sia proseguita anche dopo aver salutato Pierpaolo. A Pomeriggio 5 infatti è stato svelato che Giulio ha pianto ininterrottamente per circa quaranta minuti, chiuso in un camper vicino alla Casa. Barbara d’Urso ha spiegato che oggi Giulio sarebbe dovuto essere suo ospite, ma dopo ieri sera ha preferito non esserci.

Ha quindi mantenuto la promessa fatta a suo fratello ieri sera: Giulio Pretelli non si è presentato a Pomeriggio 5. Una scelta che Barbara ha compreso e rispettato, tuttavia ha avuto qualcosa da ridire proprio sul fratello maggiore. La conduttrice ha ricordato al suo pubblico che lo stesso Pierpaolo è stato spessissimo opinionista nelle sue trasmissioni, quindi sa come funziona. E soprattutto se lui lo è stato, perché impedirlo a suo fratello Giulio? Barbara ha infine fatto notare che questi intrecci con le altre trasmissioni sono comunque necessarie a mandare avanti il carrozzone del GF Vip. Queste le sue parole:

“Sa che è normale che i parenti e gli amici vadano nelle trasmissioni. anche perché sono delle dinamiche che servono al Grande Fratello Vip. Sappiate che ci saranno i vostri parenti, noi li chiamiamo. Non è possibile che Pierpaolo tratti in quel modo il fratello, che si è messo a piangere, e dire non andare da nessuna parte”.

Barbara ha insomma bacchettato Pierpaolo, pur consapevole che queste sue parole non arriveranno molto presto al diretto interessato. Tuttavia ha tenuto a fare queste precisazioni anche per difendere uno dei suoi ospiti. Giulio Pretelli che da tempo ormai andava a Pomeriggio 5 a difendere suo fratello. E su Pierpaolo ha aggiunto anche altro, prima di cambiare argomento: “Io non credo che Pierpaolo sia stato implorato da Alfonso a fare il GF Vip. Quindi è lì, felice di esserci. Quindi ti comporti come un altro”.