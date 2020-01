Pomeriggio 5, Franco come Umberto: “Non è tollerabile”, d’Urso allibita

Pomeriggio 5, il signor Franco vive sommerso dai rifiuti in casa sua: nuovo caso come Umberto

Nuovo caso come Umberto a Pomeriggio 5: Franco vive sommerso da spazzatura e disordine nella sua casa a Pietramelara, in provincia di Caserta. Anche in questo caso, come in quello di Umberto, sono stati i vicini a chiedere aiuto a Barbara d’Urso. Nella puntata di oggi, la conduttrice si è collegata con la sua inviata Giorgia per ascoltare i racconti dei condomini. A dire di questi ultimi, la situazione di Franco sarebbe ancora più grave di quella di Umberto, che ha avuto il suo lieto fine poco più di un mese fa. Il signor Franco ha 62 anni, è separato da tanti anni e ha dei figli, che però vivono lontani da casa. Franco ha anche un fratello, che vive nei dintorni, ma pare non si occupi al meglio dell’uomo, comparendo di tanto in tanto e portando dei panini per mangiare. I condomini hanno raccontato che a volte il signor Franco si reca da uno di loro per chiedere un pasto caldo oppure un caffè.

Il signor Franco come Umberto, Barbara: “Non è tollerabile”

Uno dei vicini di casa lo ha invitato a casa sua per Natale due anni fa, dispiacendosi del fatto che fosse da solo e al buio in quel giorno. E Franco ne è stato felicissimo. Dai racconti è venuto fuori che Franco vive in una casa senza energia elettrica e senza un lavandino dove potersi lavare. Anche in questo caso, i condomini hanno chiesto aiuto a Barbara perché dall’appartamento dell’uomo fuoriescono cattivi odori, dunque la situazione è insostenibile in primis per lui ma anche per chi vive nel condominio. Sentendo questa nuova storia, una storia già vista e sentita, Barbara è rimasta senza parole: “Trovo assurdo che un uomo viva in una situazione del genere. In un condominio tra l’altro, perché oltre a fare male a sé stesso crea disagi anche ai condomini. Non è tollerabile. Come è possibile che nessuno si interessi a questo caso?”.

Pomeriggio 5, il signor Franco in ospedale: le sue condizioni

Non abbiamo ascoltato la versione del signor Franco perché non era in casa quando l’inviata ha bussato alla sua porta. La stessa ha poi raccontato: “Abbiamo saputo proprio adesso che pare si trovi ricoverato. Mi spiegava un vicino che ieri pomeriggio lui ha chiesto aiuto, come fa spesso, al suo dirimpettaio perché non si sentiva bene. Hanno chiamato l’ambulanza e sono venuti a soccorrerlo. Mi dicevano però che il personale sanitario non è riuscito a entrare in casa per il forte odore”. Barbara d’Urso si è quindi raccomandata con la sua inviata di informarsi sulle condizioni di Franco e di recarsi anche da chi di dovere per capire cosa si può fare per lui.