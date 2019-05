Pomeriggio 5, caos tra Elena Morali e Caterina Collovati: forte lite

Scoppia il caos a Pomeriggio 5. Tra Elena Morali e Caterina Collovati volano parole grosse: la furibonda lite

A Pomeriggio 5 si surriscaldano gli animi. Aria particolarmente tesa tra la showgirl Elena Morali e la giornalista Caterina Collovati. Le due donne sono arrivate a una forte lite dove non non sono mancate parole al vetriolo. A innescare il diverbio sono state alcune puntualizzazioni di Caterina sulla storia degli spiriti che la Morali ha raccontato in passato. Nella fattispecie la compagna di Scintilla aveva dichiarato che nella casa della nonna paterna in cui è cresciuta avrebbe sentito delle presenze paranormali. Una vicenda su cui la giornalista, moglie dell’ex calciatore Fulvio Collovati, ha avuto qualche riserva. Qualche riserva l’ha avuta anche la zia di Elena, intervistata da una troupe di Pomeriggio 5.

La Morali si difende dalla smentita della zia e scatta la baruffa con la giornalista

Spiriti o no? Elena Morali è presente in studio mentre Barbara lancia un video in cui la zia materna della showgirl, raggiunta dalle telecamere di Pomeriggio 5, smentisce quanto detto dalla nipote sulla casa ‘spiritata’. “Non è vero niente e tu dici un sacco di bugie, questo mi ha scritto tua zia”, dice Barbara d’Urso leggendo la mail speditale dalla parente di Elena che a sua volte precisa: “La casa in questione non è quella in cui sta mia zia, ma quella di mia nonna paterna. Lei (la zia, ndr) mi ha bloccata da dicembre sul suo cellulare. Non parlo e non dico altre cose solo per il bene che voglio a mia madre. Cosa si fa per finire in tv”. Sulla questione è intervenuta Caterina Collovati che ha sollevato dei dubbi, dicendo che il discorso della visibilità potrebbe essere ribaltato. La giornalista ha praticamente sostenuto che dopotutto una storia simile potrebbe essere stata messa in circolo per finire su un giornale. A quel punto la Morali è esplosa.

Elena Morali furiosa con Caterina Collovati

“Maleducata del…”, è sbottata Elena, che si è arrestata in tempo senza pronunciare la parolaccia che solitamente completa la frase. La showgirl ha poi rilasciato un’altra dichiarazione al vetriolo: “Se lei non avesse sposato suo marito, qua non veniva”. La Collovati si è difesa, affermando che la sua carriera non ha nulla a che fare con la sua storia coniugale. La baruffa è proseguita con un continuo sovrapporsi di voci. Infine la d’Urso ha riportato la calma e ha virato su un altro argomento, mostrando una lettera indirizzata a Serena Rutelli: “Ne è arrivata un’altra e non si tratta della sua madre biologica. Ne riparliamo a Domenica Live“.