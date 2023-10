Pomeriggio 5 e La Promessa cambiano ora: Mediaset sceglie bene

Mediaset cambia strategia: a partire dalla giornata di mercoledì 11 ottobre, infatti, Pomeriggio Cinque inizierà alle 17. Si tratta di uno slittamento di cinque minuti rispetto all’orario di partenza precedente, che comporta un allungamento de La Promessa, soap opera che dal 25 settembre va in onda con mini puntate da dieci minuti.

Slitta Pomeriggio Cinque: la mossa di Mediaset

Nonostante la breve durata, le puntate de La Promessa fanno registrare ascolti intorno al 20% di share, superiori a quelli della prima parte di Pomeriggio Cinque. L’allungamento de La Promessa potrebbe convogliare nuovo pubblico, o evitare di disaffezionare il vecchio, consegnando quindi un traino più alto a Myrta Merlino. Ecco che, con questo piccolo slittamento, l’inizio anticipato di Pomeriggio Cinque rispetto al competitor di Rai 1 La Vita in Diretta (condotto da Alberto Matano) si ridurrà a soli cinque minuti. Rimane da capire se questa mossa si rivelerà vantaggiosa o meno per risollevare gli altalenanti ascolti di Pomeriggio Cinque.

Eppure, stando al comunicato di Giancarlo Scheri (direttore di Canale 5), il bilancio del primo mese di Myrta Merlino alla guida di Pomeriggio Cinque era apparso più che positivo. Il direttore, in particolare, aveva ringraziato la conduttrice per aver dato un’impronta giornalistica nel timonare il programma pomeridiano. La situazione, in realtà, è leggermente diversa. Comunicati di questo tipo, ad esempio, c’erano anche quando a guidare Pomeriggio Cinque era Barbara d’Urso, defenestrata solo pochi mesi fa. Non risulta, inoltre, che Myrta Merlino sia riuscita a migliorare i dati di chi l’ha preceduta, con l’ex La7 che sta addirittura ottenendo riscontri più bassi rispetto alla d’Urso.

Pomeriggio Cinque, dati alla mano, perde spesso il confronto con Matano e il suo La Vita in Diretta, il quale registra ascolti migliori e un maggior numero di spettatori sintonizzati. Con la nuova mossa di Mediaset si cercherà di sfruttare ancor di più l’ottimo traino consegnato da La Promessa: sarà sufficiente?

Pomeriggio Cinque: d’Urso sparita dal servizio

Di recente ha fatto discutere quanto accaduto nella puntata del 9 ottobre scorso a Pomeriggio Cinque. Merlino si è occupata della vicenda del principe Giacomo Bonnano di Linguaglossa, già trattata da Barbara d’Urso negli anni passati. In un servizio andato in onda, infatti, sono apparsi vecchi filmati del programma sulla questione, ma l’ex conduttrice è stata prontamente tagliata dai video. Il gesto ha scatenato polemiche social, con gli utenti che lo hanno considerato irrispettoso nei confronti del lavoro svolto dalla d’Urso.