Pomeriggio 5-Barbara d’Urso, Mediaset impone la rivoluzione: cosa cambia

Tempi di cambiamenti in quel di Canale 5: le novità e come cambia il programma di Maria Carmela a partire da settembre

Cambia notevolmente l’impegno di Barbara d’Urso su Canale 5, per la prossima stagione televisiva. A partire da settembre la vedremo in onda cinque giorni su sette ma solo per una manciata di minuti al dì. Dall’autunno 2021, dei suoi programmi ad oggi condotti, resterà solo Pomeriggio 5 con un riassestamento. Il contenitore sarà più focalizzato sull’attualità e ci sarà meno gossip. Una versione rinnovata, più snella, in cui il giornalismo la farà da padrone. Probabilmente non ci sarà tempo da dedicare all’intrattenimento, al gossip e alla cronaca rosa più in generale. Molte creature da lei inventate resteranno a casa, poichè la nuova edizione di Pomeriggio 5 prevederà pochi o nessun ospite in studio, come ha fatto sapere il portale Blogo.

Dunque, dicevamo, la conduttrice e la sua squadra punteranno sull’informazione: Barbara d’Urso dialogherà direttamente con gli inviati in esterna che diventeranno protagonisti della trasmissione. Un’operazione, questa, che si è rivelata vincente per La Vita in Diretta. Il rinnovamento del contenitore di Rai1 ha consentito ad Alberto Matano di diventare il nuovo leader di fascia sul diretto competitor. Il suo lavoro è stato premiato dal pubblico.

Dopo aver caricato la conduttrice di impegni, portandola a una sovraesposizione mediatica che si è rivelata controproducente in termini di ascolti, Mediaset ha scelto un cambiamento drastico. Come è noto, infatti, sono scomparsi dal radar Domenica Live e Live-Non è la d’Urso. Al loro posto arriveranno Scene da un Matrimonio con Anna Tatangelo, la quale ha rotto il silenzio sulla sua nuova avventura, e Verissimo con Silvia Toffanin.

Nella prima serata della domenica, invece, si alterneranno vari programmi come Scherzi a Parte con Enrico Papi, All Together Now con Michelle Hunziker e La Domenica del Villaggio forse condotta da Gerry Scotti.

Barbara D’Urso ridotta: a che ora inizia Pomeriggio 5 da settembre 2021

Secondo le attuali indiscrezioni, Pomeriggio 5 dovrebbe partire alle 18.05, dal lunedì al venerdì, per poi cedere la linea a Caduta Libera e Avanti un Altro in onda nella fascia preserale. Quaranta minuti al giorno, dunque, per Barbara d’Urso in cui informerà il suo pubblico in cui darà gli ultimi aggiornamenti dei casi di cronaca più discussi del giorno.