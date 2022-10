Pomeriggio 5, d’Urso inedita in giacca e cravatta: look azzeccato

Il pubblico televisivo è abituato a vedere Barbara d’Urso indossare vestiti particolarmente femminili, che hanno sempre messo in bella mostra le sue forme giunoniche e il suo fisico davvero invidiabile da splendida 65enne. La presentatrice, di norma, si fa vedere in video con look sbarazzini, con abiti floreali o monocromo eleganti e mai volgari, spesso con gonne che mettono in luce le sue gambe toniche e con ampie scollature. Ai piedi, di norma, Carmelita indossa tacchi rigorosamente altissimi, diventati un suo marchio di fabbrica anche via social, dove li sfoggia fiera nei suoi video boomerang Instagram muovendo sorridente il piedino.

Quest’oggi, tuttavia, i telespettatori hanno avuto la possibilità di ammirare la presentatrice in una veste decisamente inedita e molto diversa rispetto al solito. Niente sbuffi e merletti, niente tessuti colorati: la sobrietà totale e assoluta, questa volta, l’ha fatta da padrone. Barbara d’Urso si è infatti messa indosso un elegantissimo tuxedo nero a righe bianche, accompagnato dagli immancabili tacchi a spillo (questa volta di colore nero): un look davvero d’altri tempi e decisamente più mascolino rispetto al solito, e indubbiamente azzeccato. L’unico tocco di colore che Barbarella si è concessa è stato lo smalto rosso fuoco sulle unghie e un rossetto rosa chiaro a tingerle le labbra.

A completare l’outfit un dettaglio che raramente si è visto indosso alla conduttrice, una cravatta nera di cui Barbara d’Urso aveva parlato anche sulle sue Instagram Stories poco prima di andare in onda. Sul social, la d’Urso aveva pubblicato un breve video con la sua stilista, Francesca Schiavon, che le stava mettendo a posto gli ultimi tocchi del look, lanciando l’ideale hashtag #tendenzacravatta. Nella Stories successiva, la presentatrice aveva dato un’anticipazione dell’outfit che avrebbe sfoggiato in puntata, con Nonstop di Drake come colonna sonora (con un piglio “da gangster” proprio cone l’abito da lei indossato).

Il look di Barbara d’Urso di quest’oggi a Pomeriggio 5 sembra essere stato in qualche modo legato alla necessità di apparire “low profile” come segno di rispetto nei confronti di Franco Gatti. Nel corso della puntata, infatti, la presentatrice ha parlato della morte dell’ex Ricchi e Poveri, con un approfondimento sui funerali dell’artista. Una scelta di stile riuscita e apprezzata anche da parte del popolo del web, che nei suoi confronti ha avuto solo commenti positivi.

