Pomeriggio 5, ‘cose turche’ al GF di Spagna: nessuno se la beve

Era partito un po’ scarico ma negli ultimi giorni ha svoltato alla grande. Il Grande Fratello sta occupando la maggior parte dei media e sta aprendo dibattiti un po’ ovunque, talk pomeridiani annessi. È il caso di Pomeriggio Cinque di Myrta Merlino, che nella puntata di giovedì 24 ottobre ha dedicato una parentesi, seppure breve, al noto reality condotto da Alfonso Signorini.

La conduttrice ha aperto il tema con la novità più calda del momento: il momentaneo trasferimento di Shaila e Lorenzo al Gran Hermano di Madrid e l’esplosione di una passione tenuta nascosta per un mese e mezzo…in Italia.

In studio con la conduttrice Alessandro Cecchi Paone, mentre in collegamento Davide Maggio. Entrambi, lucidi e oggettivi, hanno detto la loro sulle recenti dinamiche d’amore (?) tra i due diretti interessati. Ciò che emerge è un dubbio bello e buono sopra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, tant’è che lo stesso Maggio, durante la clip che li ritrae insieme sopra e sotto le coperte, fa il classico gesto di Pinocchio, al quale si allunga il naso in caso di bugie. I due inquilini stanno realmente recitando una parte? Fuori casa pare essere l’opinione comune, ma anche a Pomeriggio Cinque è emerso questo sentiment. È vero, dentro la Casa del GF italiano aleggia quella tipica malinconia di chi cerca affetto e contatto fisico, mentre in quella spagnola beh, di malinconia se ne sente ben poca.

“Scene turche” e altre bugie: Shaila e Lorenzo fanno sul serio?

Al momento Shaila e Lorenzo stanno vivendo nella loro bolla di isolamento, lontani dall’Italia, lontani da Alfonso, dai vecchi inquilini e dalle vecchie pressioni sentimentali venutesi a creare dentro quelle quattro mura. Qui i due giovani sembrano essere finalmente loro stessi, ma è proprio su questo concetto che il web insiste: chi gli aveva vietato, fino a questo momento, di non esserlo? Pure ammettendo che all’ex velina di Striscia Javier realmente non interessasse (ed è così, basta osservare i suoi atteggiamenti da inizio programma), che cosa l’avrebbe frenata così tanto dal viversi Lorenzo? E Lorenzo, dal canto suo, perché si sarebbe avvicinato a Helena dicendole anche cose importanti, se il suo cuore è sempre “appartenuto” alla ballerina?

Qualcosa non torna, ma qualcosa continua a non convincere. Davide Maggio nello studio di Myrta è stato piuttosto chiaro con le sue esternazioni e ha lasciato intendere un concetto sottilissimo, ma fondamentale ai fini del gioco. “L’attrazione vince sulla strategia?” chiede la conduttrice al giornalista, che prontamente risponde:

Io sento falsità sprigionarsi da ogni poro. Anche in questo caso credo che sappiano che le relazioni all’interno di un reality creano dell’interesse nei confronti del personaggio e quello vogliono, ma noi faremo in modo che non accada.

Il sottotesto di questa dichiarazione? Che forse il web ha ragione, che forse, alla fine, questa ricerca spasmodica di creare dinamiche d’amore non regge. Non in questi termini, non attraverso queste modalità; tutti attori dentro un game, sostanzialmente. L’hanno capito tutti, fuorché gli inquilini del GF italiano, che ancora pensano che a Shaila Lorenzo non interessi.

A chi piace chi, e chi è davvero sincero lì dentro? Difficile dirlo, ma intanto aspettiamo la diretta di lunedì come si aspetta il Natale.