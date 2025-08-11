Pomeriggio 5 chiude per sempre, colpo di scena a Mediaset: motivi e titolo del nuovo talk

Pomeriggio Cinque non esiste più. Il programma ha chiuso i battenti per sempre. Dopo l’era di Barbara d’Urso e il biennio tutt’altro che fortunato di Myrta Merlino, Mediaset ha deciso di porre definitivamente fine al talk show. Da settembre, come è stato annunciato nel corso della presentazione dei palinsesti del Biscione, nella fascia che ha visto protagonista per oltre un decennio ‘Barbarella’ e poi la giornalista proveniente da La7 ci sarà Gianluigi Nuzzi. Quest’ultimo, nel pomeriggio di lunedì 11 agosto, attraverso un video veicolato sui social, ha spiegato che la trasmissione che gli è stata affidata non si chiamerà più Pomeriggio Cinque. Inoltre verrà realizzata in un nuovo studio. Pier Silvio Berlusconi aveva lasciato intendere che ci sarebbe stata una rivoluzione. E così è stato.

Pomeriggio Cinque sostituito da Dentro la Notizia

Nuzzi ha dichiarato che il nuovo programma che lo vedrà protagonista sarà intitolato Dentro la Notizia. Verrà trasmesso in diretta dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 17. Perché si è deciso di archiviare Pomeriggio Cinque? Evidentemente Mediaset ritiene che un talk nuovo e con un nuovo nome abbia più possibilità di attirare telespettatori. A Nuzzi spetterà apportare novità e cambiamenti per tentare di ricucire lo strappo con il competitor, vale a dire La vita in diretta di Alberto Matano. Una missione per nulla facile.

C’è un altro dettaglio non da poco trapelato dal video con cui il giornalista ha lanciato il nuovo progetto: Nuzzi si è presentato solo. Si era sussurrato che Mediaset avrebbe potuto affiancargli qualcuno. A quanto pare non sarà così. Si va verso la soluzione dell'”uomo solo al comando”.

Pomeriggio Cinque chiude dopo 17 edizioni

Il talk show, per anni, è stato una ‘creatura’ di Barbara d’Urso. La prima puntata venne trasmessa l’1 settembre 2008. L’ultima, coincidente con l’addio di Myrta Merlino, risale allo scorso 6 giugno. L’era ‘dursiana’ si è conclusa il 2 giugno 2023. Un momento traumatico dal punto di vista professionale per la conduttrice campana, a cui non è stata data la possibilità di salutare in diretta il pubblico che le è rimasto fedele per tanti anni. Al suo posto è subentrata Merlino che non è mai riuscita a creare un buon feeling con i telespettatori. Da qui la scelta dei vertici di Cologno Monzese di sostituirla. Si pensava che Nuzzi avrebbe continuato a operare con il vecchio format o, almeno, a mantenere lo stesso titolo. E invece no: rivoluzione totale, arriva Dentro la Notizia.