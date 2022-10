Pomeriggio 5, caso Mehmet: Barbara d’Urso zittisce Gegia

Subito dopo la parentesi politica dedicata all’annuncio della lista dei ministri che andranno a comporre il prossimo Governo, Barbara d’Urso ha cambiato completamente argomento scegliendo per il blocco più leggero di Pomeriggio 5 di puntare su un personaggio come Gegia e sulla sua presunta storia d’amore con il bel fidanzato turco Mehmet, un uomo piuttosto misterioso con cui ha raccontato di avere (tutt’ora? Chi può dirlo) una liaison.

Quello che è dato sapere almeno per il momento in merito è che non si tratta di un nuovo caso Mark Caltagirone. Il bel Mehmet, infatti, è un uomo che esiste davvero nella realtà, e che non ha solo una voce come nel caso Pratiful ma ha anche un volto. Il presunto fidanzato di Gegia si è infatti fatto vedere in viso, con un video inviato alla sua attuale “fiamma”.

Il problema è che oggi Gegia e la sua controparte maschile non stanno fisicamente insieme. L’attrice ha infatti confermato di essere ancora in contatto con lui ma starebbe per forza di cose vivendo una storia d’amore a distanza. Lei in Italia, lui in Turchia. “Mi chiama tutte le sere in videochiamata” ha spiegato a Barbara d’Urso e agli altri ospiti in studio, aggiungendo “Dal 30 agosto mi ha detto ‘Io ti amo’ e io gli ho detto ‘Io pure’”.

Gegia ha poi avuto l’occasione di raccontare più nel dettaglio come questa improbabile liaison amorosa sarebbe nata. In base al suo racconto, i due si sarebbero incontrati per la prima volta in aeroporto a Instanbul: proprio qui Gegia, colpita dalla sua bellezza, gli avrebbe chiesto un contatto telefonico. Da qui poi i due hanno continuato a sentirsi, senza però riuscire a rivedersi mai più.

Ovviamente, il racconto sconclusionato di Gegia ha scatenato non poca ilarità in studio. Vladimir Luxuria ha buttato gli occhi al cielo in più di un’occasione, dimostrando il suo scetticismo nei confronti della veridicità della storia. Anche la conduttrice del programma, ad un certo punto, pare aver perso la pazienza. Tra un delirio e l’altro, mentre Gegia continuava insistentemente a parlare senza mai fermarsi la d’Urso ha sbottato in napoletano, dicendole: “Ti stai nu mument zitt?”, ovvero “te ne stai zitta un secondo”?

E dire che Barbara d’Urso ci aveva anche provato (come Signorini al GF) a chiamare insieme a Gegia lo sfuggente Mehmet. La comica però l’ha subito fermata, sottolineando che in realtà lui stava lavorando e non poteva parlare. Per il resto non è in previsione un incontro fra i due, nel breve o nel lungo periodo: l’uomo starebbe infatti lavorando in Burkina Faso, dove è bloccato a causa di un colpo di stato. Questa, perlomeno, l’assurda versione della ex gieffina.