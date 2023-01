Pomeriggio 5, Caprarica senza filtri su Harry: Barbara d’urso trema

Il noto giornalista da tanti anni corrispondente in Inghilterra esagera sull’ex reale, e la conduttrice lo gela in diretta

Nel corso della puntata di Pomeriggio 5 tramessa quest’oggi, 16 gennaio, su Canale 5, Barbara d’Urso ha avuto l’occasione di parlare (ancora una volta) del principe Harry, che nei giorni scorsi ha pubblicato il suo attesissimo primo libro Spare, già schizzato in vetta alle classifiche di vendita mondiali.

Dopo aver parlato di Gina Lollobrigida, scomparsa proprio poche ore fa, per Barbarella è stato il turno di trattare un altro tema caldo del momento: tutti, infatti, attendevano con estrema impazienza la prima fatica letteraria dell’ex reale inglese, che nel suo libro si scaglia contro i familiari in maniera forse ancora più aggressiva di quanto non avesse fatto con Oprah Winfrey.

Ebbene nelle scorse ore, nella cornice della fase promozionale del libro, Harry si è permesso di fare un’altra, importante minaccia alla famiglia reale. In un’intervista concessa a Byrony Gordon, nota firma del Daily Telegraph, il marito di Meghan Markle ha infatti dichiarato che avrebbe tutto il materiale per scrivere un secondo libro. Cosa ci potrebbe essere al suo interno non è dato sapere, ma quello che emerge è che a quanto pare la famiglia reale inglese nasconde ancora segreti e altarini a non finire.

Barbara d’Urso ha così chiesto al suo ospite in collegamento, il celebre giornalista Antonio Caprarica, cosa ne pensasse delle ultime dichiarazioni di Harry. Caprarica, storico corrispondente della tv italiana da Londra, è com’è noto uno dei più arcigni hater del principe fuggito in America con la compagna. Le sue uscite molto velenose nei confronti di Harry davvero non si contano, ma quest’oggi forse si è permesso di spingersi un po’ troppo in là. Ecco, a proposito, come ha commentato la recente intervista di Harry:

“La cosa che trovo grave è il tono vagamente ricattatorio. Anzi direi chiaramente ricattatorio che si scorge in queste parole. Del tipo state attenti perché se mi arrabbio chissà che cos’altro tiro fuori. A parte il fatto che francamente non riesco nemmeno a vederlo e a capirlo. Ma un po’ al posto suo mi vergognerei perchè è un tono più da mafioso che da fratello e da principe…mafiosetto…mafiosetto…mafiosetto.”

Barbara d’Urso, alla luce delle parole di Vincenzo Caprarica non se n’è certo rimasta zitta. Dopo le frasi del giornalista la conduttrice si è sentita in dovere di dire la sua, precisando con un malcelato imbarazzo: “Eh addirittura, addirittura mafioso, proprio in questo giorno per altro. Beh diciamo furbetto, furbetto”.

L’uscita di Caprarica, in effetti, è stata molto infelice. Oggi stesso è stato arrestato dopo 30 anni di latitanza Matteo Messina Denaro, il mafioso più ricercato al mondo. Caprarica avrebbe di certo potuto utilizzare parole diverse per non mettere in imbarazzo la conduttrice.